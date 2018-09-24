«Гэлакси» одержал первую победу за два месяца благодаря голу Ибрагимовича

Источник: AP 2018

Встреча состоялась на стадионе «Стабхаб Центр — Хоум Депот-центр» в Карсоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Счёт был открыт на 9-й минуте, когда Златан Ибрагимович реализовал пенальти. На 40-й минуте Ола Камара увеличил преимущество «Гэлакси», а точку в матче поставил Эммануэль Боатенг в начале второго тайма.

«Лос-Анджелес Гэлакси» прервал свою серию из 7 матчей без побед. В последний раз команда брала три очка ещё 30 июля, когда был переигран «Орландо Сити» (4:3).