«Гэлакси» одержал первую победу за два месяца благодаря голу Ибрагимовича
«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал крупную победу над «Сиэтл Саундерс» в очередном матче регулярного чемпионата MLS.
«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал крупную победу над «Сиэтл Саундерс» в очередном матче регулярного чемпионата MLS.
Встреча состоялась на стадионе «Стабхаб Центр — Хоум Депот-центр» в Карсоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Счёт был открыт на 9-й минуте, когда Златан Ибрагимович реализовал пенальти. На 40-й минуте Ола Камара увеличил преимущество «Гэлакси», а точку в матче поставил Эммануэль Боатенг в начале второго тайма.
«Лос-Анджелес Гэлакси» прервал свою серию из 7 матчей без побед. В последний раз команда брала три очка ещё 30 июля, когда был переигран «Орландо Сити» (4:3).
«Лос-Анджелес» после 30 сыгранных матчей занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции MLS, имея в активе 41 очко и отставая на три балла от зоны