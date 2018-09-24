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10:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Гэлакси» одержал первую победу за два месяца благодаря голу Ибрагимовича

«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал крупную победу над «Сиэтл Саундерс» в очередном матче регулярного чемпионата MLS.

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Источник: AP 2018

Встреча состоялась на стадионе «Стабхаб Центр — Хоум Депот-центр» в Карсоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Счёт был открыт на 9-й минуте, когда Златан Ибрагимович реализовал пенальти. На 40-й минуте Ола Камара увеличил преимущество «Гэлакси», а точку в матче поставил Эммануэль Боатенг в начале второго тайма.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Лос-Анджелес Гэлакси» прервал свою серию из 7 матчей без побед. В последний раз команда брала три очка ещё 30 июля, когда был переигран «Орландо Сити» (4:3).

«Лос-Анджелес» после 30 сыгранных матчей занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции MLS, имея в активе 41 очко и отставая на три балла от зоны плей-офф. «Сиэтл» после 29 игр расположился на шестом месте (44 очка).

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