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09:30 (мск), источник: Р-Спорт

Российский форвард «Млады» сделал дубль в чемпионате Чехии

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российский нападающий футбольного клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко отметился дублем в матче 9-го тура чемпионата Чехии.

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Источник: AFP 2018

В субботу команда Комличенко, который был арендован «Младой Болеслав» у «Краснодара», на своем поле победила «Словацко» — 5:1. Форвард молодежной сборной России забил 3-й и 5-й мячи своей команды (один с игры и один с пенальти).

Комличенко с 10 голам возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Чехии. У его ближайшего преследователя — форварда «Виктории» (Пльзень) Михала Крменчика — 7 мячей.

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