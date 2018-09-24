Российский форвард «Млады» сделал дубль в чемпионате Чехии
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российский нападающий футбольного клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко отметился дублем в матче 9-го тура чемпионата Чехии.
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российский нападающий футбольного клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко отметился дублем в матче 9-го тура чемпионата Чехии.
В субботу команда Комличенко, который был арендован «Младой Болеслав» у «Краснодара», на своем поле победила «Словацко» — 5:1. Форвард молодежной сборной России забил 3-й и 5-й мячи своей команды (один с игры и один с пенальти).
Комличенко с 10 голам возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Чехии. У его ближайшего преследователя — форварда «Виктории» (Пльзень) Михала Крменчика — 7 мячей.