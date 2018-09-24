Второй пролет «Кайрата», прерванная серия «Иртыша» и волевые победы середняков. Обзор 27-го тура КПЛ

В некоторых матчах 27-го тура чемпионата Казахстана по футболу были зафиксированы неожиданные результаты. О них более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

К сенсации тура можно отнести очередное поражение «Кайрата», на этот раз на выезде от «Жетысу» (0:1). Решающий мяч на 89-й минуте с пенальти забил Мантас Куклис. В прошлом туре алматинцы с аналогичным счетом на своем поле уступили «Акжайыку». Этим самым, можно сказать, поставили крест на своих чемпионских амбициях. Давненько кайратовцы не выглядели такими беспомощными, хотя у них нет еврокубковой нагрузки, ничто им не мешало сосредоточиться на играх внутреннего чемпионата, но в который раз оступились на финишной прямой. Наверняка, по завершении сезона в клубе сделают выводы и, скорее всего, поменяют тренера, а тем временем «Жетысу» вышел на четвертое место. При этом семиреченцы имеют возможность побороться за бронзовые медали, так как от первой тройки отстают всего на четыре пункта. Отставание же «Кайрата» от первой строчки увеличилось до семи очков.

Как известно, осечкой алматинцев воспользовалась «Астана». Подопечные Григория Бабаяна провели не самый свой лучший матч в премьер-лиге против «Акжайыка» (2:1), тем не менее из Уральска увезли важные три очка. Впрочем, ожидалось, что чемпион предстанет не в лучшем состоянии, ведь три дня назад отыграл тяжелый поединок с киевским «Динамо» в Лиге Европы. Как бы то ни было, прилично оторвался от «Кайрата», в связи с чем сделал серьезную заявку на пятое чемпионство подряд. Думается, «золото» астанчане не упустят, если, конечно, по мановению волшебной палочки не провалят концовку сезона. «Акжайык», несмотря на неудачу, занимает приемлемое для себя восьмое место.

Наконец-то, прорвало «Иртыш», который в гостях переиграл неслабый «Ордабасы» (2:0) и тем самым прервал безвыигрышную серию из 12 туров. Павлодарцы забили в каждом из таймов — Уго Секу (36-я минута) и Павел Шабалин (80). Вовремя встряхнулись футболисты Димитара Димитрова, теперь в оставшихся семи турах им предстоит решить задачу по сохранению прописки в КПЛ. Шансы на спасение неплохие, потому как всего на один балл отстают от «Шахтера» и «Кызыл-Жар СК», идущих на десятом и 11-м местах соответственно. То есть при определенных обстоятельствах могут попытать счастья в переходном матче с третьей командой первой лиги. Шымкентцы, которые в этом сезоне намеревались побороться за бронзовые награды, опустились уже на пятую строчку. И пока Кахабер Цхададзе не оправдывает свое приглашение в клуб.

Хорошую встречу выдали «Актобе» и «Тобол». Основные события развернулись во втором тайме, когда первыми забили костанайцы (Бауыржан Турысбек 50). Однако это только разозлило актюбинцев, сподобившихся не только отыграться, но и вырвать победу со счетом 3:1. Дубль оформил Маркос Пиззелли (60, 90+3), а также отличился Саша Марьянович (79). Кстати, Пиззелли провел свой 17-й мяч в чемпионате, что позволило ему закрепить лидерство в споре бомбардиров и на три мяча оторваться от Адеринсолы Эсеолы из «Кайрата». Этой викторией «Актобе» сохранил за собой шестую строчку в таблице, «Тобол» остался на третьей позиции, но в то же время подпустил к себе «Жетысу».

«Кайсар» в домашнем матче с «Шахтером» также отметился волевой победой (2:1). До этого карагандинцы не проигрывали шесть игр подряд, и это поражение стало первым для Николая Костова на посту главного тренера «горняков». В оставшихся турах болгарскому специалисту предстоит спасти свою команду от вылета, кызылординцы в свою очередь вполне комфортно себя чувствуют на седьмой строчке.

Очень упорной получилась игра в нефтяной столице между «Атырау» и «Кызыл-Жар СК» (3:2). Хозяева дважды вели в счете, но гостям в обоих случаях удавалось отыграться, причем второй ответный мяч провели вдесятером вследствие удаления Олжаса Алтаева на 58-й минуте. И все же за 120 секунд до конца основного времени атыраусцы дожали петропавловцев. Победный гол в активе Алексея Родионова. Победа помогла «нефтяникам» закрепиться на девятой строчке и на четыре очка оторваться от ближайшего преследователя в таблице «Шахтера». Североказахстанцы, как отмечалось выше, идут 11-ми.