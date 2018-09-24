Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Крылья Советов0
Краснодар0
Футбол. Зарубежный
23.09
Фрозиноне0
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
23.09
Барселона2
Жирона2
Футбол. Зарубежный
23.09
Лион4
Марсель2
Футбол. Кубок России
25.09
Динамо Брл
Оренбург
Футбол. Кубок России
25.09
Нефтехимик
Урал
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» стартовал с поражения в Лиге чемпионов
13Победа «Ливерпуля», осечка МЮ, гол Роналду и другие события выходных
17:50 (мск), источник: Матч ТВ

«Реал» предложит 80 миллионов за де Йонга

«Реал» собирается сделать предложение «Аяксу» по поводу трансфера полузащитника Френки де Йонга.

Наверх
Источник: AP 2018

Мадридский клуб готов потратить на покупку 21-летнего голландца 80 миллионов евро. Сообщается, что агент игрока не стал опровергать данную информацию.

Минувшим летом интерес к де Йонгу проявляли «Манчестер Сити» и «Барселона». Также амстердамский клуб отказал «Тоттенхэму», предлагавшему за игрока 50 миллионов евро.

В чемпионате Нидерландов сезона-2017/18 Френки провел 22 матча и отдал 7 результативных передач.

Источник: De Telegraaf

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аякс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Печаль, «Спартак». А так хотелось лайкнуть
Хабиб и Конор провели пресс-конференцию. Что они говорили
«Локо» завалил старт и может расстаться с Семиным. Верно ли это?
Если «Спартак» уволит Карреру, то кого брать на его место?
Нурмагомедов: Я — Флойд Мейвезер в мире MMA
«Отношение уровня холодной войны»: WADA вступилось за Россию
Что не так с новыми программами Евгении Медведевой (видео)
«Крылья Советов» принимают «Краснодар» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь