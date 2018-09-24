«Реал» предложит 80 миллионов за де Йонга
«Реал» собирается сделать предложение «Аяксу» по поводу трансфера полузащитника Френки де Йонга.
«Реал» собирается сделать предложение «Аяксу» по поводу трансфера полузащитника Френки де Йонга.
Мадридский клуб готов потратить на покупку 21-летнего голландца 80 миллионов евро. Сообщается, что агент игрока не стал опровергать данную информацию.
Минувшим летом интерес к де Йонгу проявляли «Манчестер Сити» и «Барселона». Также амстердамский клуб отказал «Тоттенхэму», предлагавшему за игрока 50 миллионов евро.
В чемпионате Нидерландов сезона-2017/18 Френки провел 22 матча и отдал 7 результативных передач.
Источник: De Telegraaf