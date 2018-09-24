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18:49 (мск), источник: Prosports.kz

«Ювентус» планирует выпустить собственную криптовалюту

«Ювентус объявил о планах выпустить собственную криптовалюту, сообщает Prosports.kz со ссылкой на Sport24.

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Источник: AP 2018

Она будет представлять собой фан-токен и позволит фанатам активнее участвовать в жизни любимой команды.

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С помощью новой монеты и мобильного приложения поклонники «Ювентуса» смогут голосовать за товарищеские матчи, выбирать цвета и символику клуба, а также получать много других бонусов.

Разработкой токена займется блокчейн-компания Socios, которая уже работает над аналогичным проектом для клуба «Пари Сен-Жермен».

«Наша цель — построить крупнейшее мировое футбольное сообщество и торговую площадку для футбольных фанатов, наряду с демонстрацией того, что блокчейн и криптовалюты — это надежная, востребованная технология, — прокомментировал глава Socios Александр Дрейфус.

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