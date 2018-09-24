«Ювентус» планирует выпустить собственную криптовалюту
«Ювентус объявил о планах выпустить собственную криптовалюту, сообщает Prosports.kz со ссылкой на Sport24.
«Ювентус объявил о планах выпустить собственную криптовалюту, сообщает Prosports.kz со ссылкой на Sport24.
Она будет представлять собой
С помощью новой монеты и мобильного приложения поклонники «Ювентуса» смогут голосовать за товарищеские матчи, выбирать цвета и символику клуба, а также получать много других бонусов.
Разработкой токена займется
«Наша цель — построить крупнейшее мировое футбольное сообщество и торговую площадку для футбольных фанатов, наряду с демонстрацией того, что блокчейн и криптовалюты — это надежная, востребованная технология, — прокомментировал глава Socios Александр Дрейфус.