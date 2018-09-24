«Ювентус» планирует выпустить собственную криптовалюту

Источник: AP 2018

Она будет представлять собой фан-токен и позволит фанатам активнее участвовать в жизни любимой команды.

С помощью новой монеты и мобильного приложения поклонники «Ювентуса» смогут голосовать за товарищеские матчи, выбирать цвета и символику клуба, а также получать много других бонусов.

Разработкой токена займется блокчейн-компания Socios, которая уже работает над аналогичным проектом для клуба «Пари Сен-Жермен».