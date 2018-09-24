Антонио Конте может возглавить «Рому»

Боссы «Ромы» остаются недовольны демонстрируемыми результатами в нынешнем сезоне — в пяти играх Серии А футболисты столичного клуба набрали пять очков и располагаются на 14-й строчке чемпионата Италии. Как сообщает FootballHD со ссылкой на Corriere dello Sport, отставка Ди Франческо может состояться к концу нынешней недели.
Помимо Конте, на пост главного тренера «волчицы» также претендует Паулу Соуза, который на данный момент работает в китайском «Тяньцзинь Цюандзянь».
Напомним, что Конте ранее уже работал в Италии, когда возглавлял «Ювентус», «Сиену» и «Аталанту».