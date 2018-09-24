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18:05 (мск), источник: Вести.Ru

Антонио Конте может возглавить «Рому»

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте в ближайшее время может возглавить итальянскую «Рому». Руководство римлян рассматривает специалиста в качестве одного из сменщиков нынешнего наставника клуба Эусебио Ди Франческо.

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Источник: Reuters

Боссы «Ромы» остаются недовольны демонстрируемыми результатами в нынешнем сезоне — в пяти играх Серии А футболисты столичного клуба набрали пять очков и располагаются на 14-й строчке чемпионата Италии. Как сообщает FootballHD со ссылкой на Corriere dello Sport, отставка Ди Франческо может состояться к концу нынешней недели.

Помимо Конте, на пост главного тренера «волчицы» также претендует Паулу Соуза, который на данный момент работает в китайском «Тяньцзинь Цюандзянь».

Напомним, что Конте ранее уже работал в Италии, когда возглавлял «Ювентус», «Сиену» и «Аталанту».

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