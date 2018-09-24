Дисквалификация Мбаппе оставлена в силе
Апелляционный совет Федерации футбола Франции не стал изменять срок дисквалификации нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе за удаление в матче чемпионата Франции с «Нимом» (4:2).
Апелляционный совет Федерации футбола Франции не стал изменять срок дисквалификации нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе за удаление в матче чемпионата Франции с «Нимом» (4:2).
Форварду подтвердили трехматчевую дисквалификацию. Две игры он уже пропустил. В середине недели Мбаппе не сможет сыграть с «Реймсом», а в субботу выйдет на поле в игре с «Ниццей».
Сохранена дисквалификация и для игрока «Нима» Теджи Саванье, с которым у Мбаппе и случился конфликт. Он отстранен на пять игр.