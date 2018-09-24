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18:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дисквалификация Мбаппе оставлена в силе

Апелляционный совет Федерации футбола Франции не стал изменять срок дисквалификации нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе за удаление в матче чемпионата Франции с «Нимом» (4:2).

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Источник: Reuters

Форварду подтвердили трехматчевую дисквалификацию. Две игры он уже пропустил. В середине недели Мбаппе не сможет сыграть с «Реймсом», а в субботу выйдет на поле в игре с «Ниццей».

Сохранена дисквалификация и для игрока «Нима» Теджи Саванье, с которым у Мбаппе и случился конфликт. Он отстранен на пять игр.

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