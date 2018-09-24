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21:09 (мск), источник: Р-Спорт

Около 5 тысяч человек простились в Борисове с председателем правления БАТЭ

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Около пяти тысяч человек пришли на церемонию прощания с председателем правления белорусского футбольного клуба БАТЭ Анатолием Капским, сообщает «Прессбол».

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Как сообщила ранее пресс-служба БАТЭ, Капский скоропостижно скончался в субботу на 53-м году жизни.

В церемонии, которая состоялась в понедельник на «Борисов-Арене», приняли участие бывшие и действующие игроки БАТЭ, главный тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко, который в воскресенье не пришел на пресс-конференцию после матча чемпионата России со столичным «Спартаком», поскольку спешил в аэропорт, чтобы отправиться в Белоруссию.

«Мы всей семьей очень его просили: “Вы должны немножко себя беречь”. Но он не прислушивался, всегда хотел двигаться вперед. Эта энергия была неуемной, ее нельзя было обуздать. Он шел только вперед. И все мы знаем, что до последних дней он строил какие-то планы на будущее. Он не думал, что ему плохо на данный момент, он думал, как сделать лучше другим. Это боль, которая навсегда со мной. И эта рана никогда не закроется», — сказал Ганчаренко.

Ганчаренко возглавлял БАТЭ с 2007 по 2013 год.

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