Около 5 тысяч человек простились в Борисове с председателем правления БАТЭ

В церемонии, которая состоялась в понедельник на «Борисов-Арене», приняли участие бывшие и действующие игроки БАТЭ, главный тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко, который в воскресенье не пришел на пресс-конференцию после матча чемпионата России со столичным «Спартаком», поскольку спешил в аэропорт, чтобы отправиться в Белоруссию.

«Мы всей семьей очень его просили: “Вы должны немножко себя беречь”. Но он не прислушивался, всегда хотел двигаться вперед. Эта энергия была неуемной, ее нельзя было обуздать. Он шел только вперед. И все мы знаем, что до последних дней он строил какие-то планы на будущее. Он не думал, что ему плохо на данный момент, он думал, как сделать лучше другим. Это боль, которая навсегда со мной. И эта рана никогда не закроется», — сказал Ганчаренко.