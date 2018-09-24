Черышев снялся в рекламе «Валенсии»

Черышев провел за «Валенсию» в этом сезоне пять матчей во всех турнирах и забил один гол. Полузащитник сборной России вошел в десятку претендентов на приз за самый красивый гол по версии ФИФА. Церемония вручения наград ФИФА пройдет сегодня вечером в Лондоне.