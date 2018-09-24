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21:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черышев снялся в рекламе «Валенсии»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев призвал болельщиков «летучих мышей» скачивать официальное клубное приложение.

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Видеоролик опубликован в Твиттере испанского клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Черышев провел за «Валенсию» в этом сезоне пять матчей во всех турнирах и забил один гол. Полузащитник сборной России вошел в десятку претендентов на приз за самый красивый гол по версии ФИФА. Церемония вручения наград ФИФА пройдет сегодня вечером в Лондоне.

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