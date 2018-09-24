Спасенные из пещеры в Таиланде дети не смогли посетить церемонию ФИФА в Лондоне

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Приглашение 12 спасенным тайским школьникам посетить церемонию ФИФА направила в июле. Изначально предполагалось, что дети приедут на финал чемпионата мира, который прошел в Москве 15 июля, однако их физическое состояние тогда не позволило совершить такое путешествие.

«ФИФА выслала им приглашение, но они, к сожалению, не смогли приехать. Возможно, это связано с тем, что учебный год уже начался», — сообщили в организации.

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. 8 июля началась спасательная операция, которая продлилась три дня. Водолазам удалось вывести из пещеры всех детей и тренера.