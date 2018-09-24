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24 сентября, источник: БЕЛТА

Гродненский «Неман» обыграл на выезде «Городею» в матче 22-го тура чемпионата Беларуси

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» обыграли «Городею» в предпоследнем матче 22-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В первом тайме игры в Городее зрители не увидели забитых мячей, зато после перерыва гости отличились дважды: на 58-й минуте счет открыл Евгений Савостьянов, а за 15 минут до финального свистка окончательный результат установил камерунский форвард «Немана» Жозеф Янник Н’Дженг — 2:0.

Результаты других встреч: «Днепр» (Могилев) — «Смолевичи» — 0:1, «Ислочь» (Минский район) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:0, «Слуцк» — «Минск» — 0:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Гомель» — 1:0, «Витебск» — «Динамо» (Брест) — 0:1, «Динамо» (Минск) — «Луч» (Минск) — 3:2.

Заключительный поединок 22-го тура между столичным «Торпедо» и лидером чемпионата борисовским БАТЭ состоится 26 сентября на поле минского стадиона «Трактор».

Положение в лидирующей группе: БАТЭ (Борисов) — 51 очко (20 матчей), «Динамо» (Минск) — 45 (21), «Витебск» — 44 (21), «Шахтер» (Солигорск) — 42 (21). Замыкает турнирную таблицу минское «Торпедо», у которого 12 очков, всего на один балл больше у «Днепра», 15 очков у «Луча».

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