Гродненский «Неман» обыграл на выезде «Городею» в матче 22-го тура чемпионата Беларуси

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В первом тайме игры в Городее зрители не увидели забитых мячей, зато после перерыва гости отличились дважды: на 58-й минуте счет открыл Евгений Савостьянов, а за 15 минут до финального свистка окончательный результат установил камерунский форвард «Немана» Жозеф Янник Н’Дженг — 2:0.

Результаты других встреч: «Днепр» (Могилев) — «Смолевичи» — 0:1, «Ислочь» (Минский район) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:0, «Слуцк» — «Минск» — 0:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Гомель» — 1:0, «Витебск» — «Динамо» (Брест) — 0:1, «Динамо» (Минск) — «Луч» (Минск) — 3:2.

Заключительный поединок 22-го тура между столичным «Торпедо» и лидером чемпионата борисовским БАТЭ состоится 26 сентября на поле минского стадиона «Трактор».