Дешам признан тренером 2018 года по версии ФИФА
Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам признан тренером 2018 года по версии ФИФА.
Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам признан тренером 2018 года по версии ФИФА.
Французский специалист привёл национальную команду Франции к победе на чемпионате мира—2018, который проходил с 14 июня по 15 июля в России. В финале французская сборная обыграла национальную команду Хорватии со счётом 4:2.
Помимо Дешама на данную награду претендовали наставник сборной Хорватии Златко Далич и бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан.
В июле ФИФА назвала претендентов на звание «Тренер года», куда также входили Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Эрнесто Вальверде («Барселона»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Диего Симеоне («Атлетико»).
Церемония вручения наград ФИФА по итогам 2018 года проходит в эти минуты в Лондоне в рамках шоу The Best FIFA Football Awards.