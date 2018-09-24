Текущие события
Футбол. Премьер-лига
24.09
Крылья Советов0
Краснодар3
Футбол. Кубок России
13:00
Динамо Брл
Оренбург
Футбол. Кубок России
18:00
Нефтехимик
Урал
Футбол. Зарубежный
19:30
Вердер
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Монако
Анже
Футбол. Зарубежный
20:00
Нант
Ницца
Все события
Фоторепортажи
7Джошуа нокаутировал Поветкина
7«Спартак» проиграл «Рапиду» в Лиге Европы
24 сентября, источник: Чемпионат.com

Дешам признан тренером 2018 года по версии ФИФА

Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам признан тренером 2018 года по версии ФИФА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Французский специалист привёл национальную команду Франции к победе на чемпионате мира—2018, который проходил с 14 июня по 15 июля в России. В финале французская сборная обыграла национальную команду Хорватии со счётом 4:2.

Помимо Дешама на данную награду претендовали наставник сборной Хорватии Златко Далич и бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

В июле ФИФА назвала претендентов на звание «Тренер года», куда также входили Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Эрнесто Вальверде («Барселона»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Диего Симеоне («Атлетико»).

Церемония вручения наград ФИФА по итогам 2018 года проходит в эти минуты в Лондоне в рамках шоу The Best FIFA Football Awards.

Франция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
Жена Александра Овечкина восхитила всех!
Лука Модрич признан игроком года по версии ФИФА
Если «Спартак» уволит Карреру, то кого брать на его место?
Нурмагомедов: Я — Флойд Мейвезер в мире MMA
Два шедевра от Ари. «Краснодар» разгромил Самару
Что не так с новыми программами Евгении Медведевой (видео)
Тихонов раскритиковал селекционную службу «Крыльев Советов»
«Сибирь» повторила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь