Черышев уступил Салаху в борьбе за звание автора самого красивого гола сезона

Черышев был в списке претендентов на приз имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол. В списке значился забитый россиянином мяч в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. Черышев открыл счет в матче ударом из-за штрафной, основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2, в серии послематчевых пенальти сборная России уступила со счетом 3:4.
В список кандидатов, помимо мяча российского полузащитника, вошли голы Криштиану Роналду («Реал», Испания), Салаха («Ливерпуль», Англия), Лионеля Месси («Барселона», Испания), Гарета Бэйла («Реал», Испания), Лазароса Христодулопулоса (АЕК, Греция), Джорджиана де Арраскаэты («Крузейро», Бразилия), Райли Макгри («Ньюкасл Юнайтед Джетс», Австралия), Бенжамена Павара (сборная Франции, этот гол был признан лучшим мячом ЧМ-2018), Рикарду Куарежмы (сборная Португалии).
Премии The Best FIFA Football Awards вручаются по итогам прошлого сезона, учитывая заслуги футболистов и тренеров с июля 2017-го по июль 2018-го.