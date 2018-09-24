Черышев уступил Салаху в борьбе за звание автора самого красивого гола сезона

Черышев был в списке претендентов на приз имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол. В списке значился забитый россиянином мяч в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. Черышев открыл счет в матче ударом из-за штрафной, основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2, в серии послематчевых пенальти сборная России уступила со счетом 3:4.