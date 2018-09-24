Куртуа признан лучшим вратарем 2018 года по версии ФИФА
Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа был признан лучшим вратарем 2018 года по версии ФИФА.
Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа был признан лучшим вратарем 2018 года по версии ФИФА.
Напомним, что Тибо Куртуа в составе сборной Бельгии стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года, который прошел в России, а также был признан лучшим голкипером турнира.
На данную награду также претендовали вратарь «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис и голкипер «Лестера» и сборной Дании Каспер Шмейхель.