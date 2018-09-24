Текущие события
Футбол. Премьер-лига
24.09
Крылья Советов0
Краснодар3
Футбол. Кубок России
13:00
Динамо Брл
Оренбург
Футбол. Кубок России
18:00
Нефтехимик
Урал
Футбол. Зарубежный
19:30
Вердер
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Монако
Анже
Футбол. Зарубежный
20:00
Нант
Ницца
Все события
Фоторепортажи
7Джошуа нокаутировал Поветкина
7«Спартак» проиграл «Рапиду» в Лиге Европы
24 сентября, источник: Советский спорт

Куртуа признан лучшим вратарем 2018 года по версии ФИФА

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа был признан лучшим вратарем 2018 года по версии ФИФА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Напомним, что Тибо Куртуа в составе сборной Бельгии стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года, который прошел в России, а также был признан лучшим голкипером турнира.

На данную награду также претендовали вратарь «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис и голкипер «Лестера» и сборной Дании Каспер Шмейхель.

Во время загрузки произошла ошибка.
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бельгия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 13 дезертиров: как Бобров, Ярцев и Карпин переходили из ЦСКА в «Спартак»
Смолов нашел себе новый клуб! И это очень правильное решение
Лука Модрич признан игроком года по версии ФИФА
Если «Спартак» уволит Карреру, то кого брать на его место?
Нурмагомедов: Я — Флойд Мейвезер в мире MMA
Два шедевра от Ари. «Краснодар» разгромил Самару
Что не так с новыми программами Евгении Медведевой (видео)
Тихонов раскритиковал селекционную службу «Крыльев Советов»
«Сибирь» повторила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь