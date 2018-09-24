Месси, Роналду и Модрич вошли в команду года по версии ФИФА и FIFPro

Игроки, которые попали в команду года, были определены по итогам голосования, в котором принимали участие профессиональные футболисты со всего мира. Каждый участник голосования должен был выбрать команду, состоящую из одного вратаря, четырех защитников, трех полузащитников и трех нападающих. Претенденты на попадание в команду года должны были в период с 3 июля 2017 года по 15 июля 2018 года провести по крайней мере 15 официальных матчей на клубном или международном уровне.