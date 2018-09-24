Месси, Роналду и Модрич вошли в команду года по версии ФИФА и FIFPro
ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси, португальский форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду и полузащитник испанского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич вошли в команду года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). Команда была объявлена на церемонии The Best FIFA Football Awards, которая проходит в понедельник в Лондоне.