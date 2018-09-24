Бразильянка Марта стала лучшей футболисткой года по версии ФИФА
Игрок «Орландо Прайд» и сборной Бразилии Марта стала лучшей футболисткой по версии ФИФА.
Игрок «Орландо Прайд» и сборной Бразилии Марта стала лучшей футболисткой по версии ФИФА.
Бразильянка становилась лучшей в мире в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Нынешний приз — шестой в её карьере.
В число претендентов на звание лучшей футболистки года также входили норвежка Ада Хегерберг («Лион») и немка Дженнифер Марожан («Лион»).
Ранее лучшим главным тренером женских команд 2018 года по версии ФИФА был признан наставник французского «Лиона» Рейнальд Педрос. В тройку номинантов также входили наставник сборной Японии Асако Такакура и главный тренер сборной Нидерландов Сарина Вигман.
Церемония вручения наград ФИФА по итогам 2018 года проходит в эти минуты в Лондоне в рамках шоу The Best FIFA Football Awards.