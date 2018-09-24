Бразильянка Марта стала лучшей футболисткой года по версии ФИФА

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Бразильянка становилась лучшей в мире в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Нынешний приз — шестой в её карьере.

В число претендентов на звание лучшей футболистки года также входили норвежка Ада Хегерберг («Лион») и немка Дженнифер Марожан («Лион»).

Ранее лучшим главным тренером женских команд 2018 года по версии ФИФА был признан наставник французского «Лиона» Рейнальд Педрос. В тройку номинантов также входили наставник сборной Японии Асако Такакура и главный тренер сборной Нидерландов Сарина Вигман.