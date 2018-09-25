Первый после Богов. Почему Модрич заслужил приз лучшему игроку мира
С 2008 года его получали исключительно Криштиану Роналду и Лионель Месси.
С 2008 года его получали исключительно Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Его пример — другим наука,
Но, Боже мой, какая скука!
В эпоху Месси и КришА
Играть, не выиграв ни шиша.
Этот эпиграф подошел бы к рассказу о любом футболисте, который за последние 10 лет пытался составить конкуренцию Лионелю Месси и Криштиану Роналду в борьбе за главный индивидуальный приз в мировом футболе. Целую вечность аргентинец и португалец, заслуженно и не очень (перед Андресом Иньестой за 2010 год и Франком Рибери за 2013-й всем ответственным людям до сих пор должно быть стыдно) разыгрывали «Золотой мяч» исключительно между собой. Но сегодня награда достанется другому — первому после двух главных футбольных Богов современности.
Да, Роналду вновь оказался в
Это, кстати, не мои слова — это фраза Роберта Просинечки, героя хорватского поколения образца бронзового ЧМ-1998. Просинечки, который играл бок о бок с Давором Шукером, Робертом Ярни и Звонимиром Бобаном и знает толк в «лучших хорватских игроках».
Подтверждение этим словам легко обнаружить на поле. В распухшем от звездных футболистов «Реале» Модрич — фантазер, отвечающий за креатив. Никто, как он, не умеет так хитро и быстро доставить мяч в линию атаки. При этом хорват не снимает с себя и оборонительные задачи, выполняя большой объем черновой работы и оперативно вступая в отбор при каждой потере мяча. Роль
В годы мировых первенств вручать приз лучшему игроку тому, кто не проявил себя на главном турнире четырехлетия — преступление (еще один привет не выбравшим Иньесту в 2010-м). Отсутствие в тройке номинантов
Серебро ЧМ-2018 — лучший результат в истории «шашечных». Их 33-летний капитан — лучший игрок российского турнира. Хороший возраст, чтобы прийти на смену Богам и занять их место.
— вратарь года — Тибо Куртуа
— лучший тренер — Дидье Дешам
— лучший тренер женских команд — Рейнальд Педрос
— лучший гол — Мохамед Салах
— лучшие фанаты — сборная Перу
— награда
— игрок года — Лука Модрич.