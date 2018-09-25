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00:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Первый после Богов. Почему Модрич заслужил приз лучшему игроку мира

С 2008 года его получали исключительно Криштиану Роналду и Лионель Месси.

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Его пример — другим наука,
Но, Боже мой, какая скука!
В эпоху Месси и КришА
Играть, не выиграв ни шиша.

Этот эпиграф подошел бы к рассказу о любом футболисте, который за последние 10 лет пытался составить конкуренцию Лионелю Месси и Криштиану Роналду в борьбе за главный индивидуальный приз в мировом футболе. Целую вечность аргентинец и португалец, заслуженно и не очень (перед Андресом Иньестой за 2010 год и Франком Рибери за 2013-й всем ответственным людям до сих пор должно быть стыдно) разыгрывали «Золотой мяч» исключительно между собой. Но сегодня награда достанется другому — первому после двух главных футбольных Богов современности.

Да, Роналду вновь оказался в шорт-листе — вместе с Мо Салахом и Лукой Модричем. Да, португалец блестяще провел вторую половину минувшего сезона, выиграл с «Реалом» третью Лигу чемпионов подряд и коротко блеснул на ЧМ-2018. Да, египтянин показал выдающийся футбол в «Ливерпуле», собрал вагон и маленькую тележку личных трофеев в Англии и вытащил свою сборную на чемпионат мира. Но и первый, и второй в 2018 году не дотянули до планки, которую установил лучший игрок в истории сборной Хорватии.

Это, кстати, не мои слова — это фраза Роберта Просинечки, героя хорватского поколения образца бронзового ЧМ-1998. Просинечки, который играл бок о бок с Давором Шукером, Робертом Ярни и Звонимиром Бобаном и знает толк в «лучших хорватских игроках».

Подтверждение этим словам легко обнаружить на поле. В распухшем от звездных футболистов «Реале» Модрич — фантазер, отвечающий за креатив. Никто, как он, не умеет так хитро и быстро доставить мяч в линию атаки. При этом хорват не снимает с себя и оборонительные задачи, выполняя большой объем черновой работы и оперативно вступая в отбор при каждой потере мяча. Роль Модрича-капитана в сборной Хорватии еще более значительна. Игра на чемпионате мира в России — убедительное тому доказательство.

В годы мировых первенств вручать приз лучшему игроку тому, кто не проявил себя на главном турнире четырехлетия — преступление (еще один привет не выбравшим Иньесту в 2010-м). Отсутствие в тройке номинантов кого-либо из чемпионской французской сборной — другой вопрос: и Антуан Гризманн, и Кильян Мбаппе могли бы с равным успехом побороться за награду. Но Францию обошли стороной — и это данность, с которой ничего не поделать. С другой стороны, «cиние», ходившие в числе фаворитов, лишь убедительно подтвердили свой класс. Хорватия же совершила на российских полях настоящее чудо. И главной волшебной палочкой был именно Лука.

Серебро ЧМ-2018 — лучший результат в истории «шашечных». Их 33-летний капитан — лучший игрок российского турнира. Хороший возраст, чтобы прийти на смену Богам и занять их место.

— вратарь года — Тибо Куртуа
— лучший тренер — Дидье Дешам
— лучший тренер женских команд — Рейнальд Педрос
— лучший гол — Мохамед Салах
— лучшие фанаты — сборная Перу
— награда фэйр-плей — Леннарт Ти
— игрок года — Лука Модрич.

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