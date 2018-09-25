Представитель ФИФА: Отсутствие Роналду и Месси в Лондоне дискредитирует футбол

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«Это дискредитирует футбол, и они даже не понимают этого», — цитирует Marca представителя международной федерации футбола.

Ранее сообщалось, что Роналду не присутствует на церемонии в Лондоне из-за плотного графика «Ювентуса». Месси же пропускает мероприятие по личным причинам.

Лучшим игроком 2018 года по версии ФИФА был признан хавбек «Реала» Лука Модрич. Роналду был включён в тройку номинантов, как и полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах.