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00:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Представитель ФИФА: Отсутствие Роналду и Месси в Лондоне дискредитирует футбол

В ФИФА остались недовольны решениями нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду не посещать сегодняшнюю церемонию вручения награды лучшему игроку года.

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«Это дискредитирует футбол, и они даже не понимают этого», — цитирует Marca представителя международной федерации футбола.

Ранее сообщалось, что Роналду не присутствует на церемонии в Лондоне из-за плотного графика «Ювентуса». Месси же пропускает мероприятие по личным причинам.

Лучшим игроком 2018 года по версии ФИФА был признан хавбек «Реала» Лука Модрич. Роналду был включён в тройку номинантов, как и полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Месси не попал в финальную тройку, но вместе с Роналду вошёл в символическую сборную года.

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