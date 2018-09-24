Модрич заявил, что на пути к званию лучшего футболиста мира его вдохновлял Звонимир Бобан
ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Лука Модрич, ставший лучшим игроком мира минувшего сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА), отметил, что на его игру большое влияние оказал бывший капитан хорватской национальной команды Звонимир Бобан, который являлся для него примером для подражания. Об этом полузащитник «Реала» и сборной Хорватии рассказал после окончания церемонии The Best FIFA Football Awards, которая прошла в Лондоне.