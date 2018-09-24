Модрич заявил, что на пути к званию лучшего футболиста мира его вдохновлял Звонимир Бобан

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33-летний Модрич в прошлом сезоне в составе «Реала» стал победителем Лиги чемпионов. На чемпионате мира 2018 года в России вместе со сборной Хорватии он дошел до финала, где его команда проиграла французам со счетом 2:4, а полузащитник был признан лучшим игроком турнира. Хорват также был признан лучшим игроком сезона по версии Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«В этот особенный момент я хочу отметить моего футбольного идола — капитана сборной Хорватии 1998 года [Бобана], которая завоевала бронзу на чемпионате мира во Франции. Он был главным, кто вдохновлял меня. Та команда заставила нас поверить, что мы можем достигнуть чего-то большого в России. Надеюсь, что и следующие поколения смогут добиться наших результатов», — сказал Модрич.

Соперниками хорвата в борьбе за приз были португалец Криштиану Роналду и египтянин Мохаммед Салах. «Хочу поздравить Мохаммеда и Криштиану с великолепным сезоном. Я уверен, что в будущем у вас будет еще одна возможность побороться за эту награду. Это награда не только моя, но партнеров по мадридскому “Реалу” и сборной Хорватии и тренеров, под началом которых я играл — без них это было бы невозможно», — сказал он.

Также футболист посвятил эту награду семье. «Без нее я не был бы тем человеком, каким являюсь. А именно — лучшим», — отметил он.