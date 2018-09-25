Модрич — лучший игрок года по версии ФИФА. Впервые за 11 лет это не Роналду или Месси

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Что это вообще за приз?

Проясним на всякий случай: награда The Best вручается лучшему игроку мира по версии ФИФА. Пять лет, с 2010-го по 2015-й, существовал «Золотой мяч ФИФА». Это был общий приз газеты France Football и, соответственно, FIFA. Сейчас самых крутых личных трофея снова два.

Золотой мяч (Ballon d’Or) вручают позже. Не путать с лучшим игроком сезона УЕФА, которым был признан Лука Модрич.

В общем, сегодня определяли лучшего игрока по версии именно ФИФА. Процедура такая: легенды ФИФА (среди них Роналдо, Дрогба, Лэмпард) выбрали десятку лучших: Роналду, Месси, Салах, Модрич, Де Брейне, Азар, Гризманн, Мбаппе, Варан, Кейн. Дальше главные тренеры сборных, капитаны сборных, болельщики и журналисты оставили тройку — Криш, Мо, Лука. И уже из нее ФИФА выбрала самого крутого футболиста 2018 года.

На церемонию не приехал Криштиану — это было известно заранее. Португалец сослался на «тяжелый график», но многие решили, что Роналду в курсе: приз он не получит. А потому в Лондон и не явился. Так же португалец сделал и с наградой лучшему игроку по версии УЕФА, узнав, что она достанется Модричу. А не ему.

Собственно, Месси на церемонии тоже замечен не был. «Это неуважение. Когда вручают “Оскар”, приезжают все номинанты. Вероятно, они слишком часто побеждают и им не нравится проигрывать. Но когда проигрываешь, нужно быть таким же любезным, как когда выигрываешь», — сам Фабио Капелло уже раскритиковал Криштиану и Лео.

Кто и что выиграл?

Главное вы уже знаете: Лука Модрич — лучший игрок года по версии ФИФА. Он опередил Салаха и Криштиану. Получается, 33-летний хорватский полузащитник забрал пока все самые престижные личные призы. Он и лучший игрок ЧМ-18, и лучший игрок УЕФА, и лучший игрок ФИФА. Три в одном. Лучшая футболистка мира — Марта из сборной Бразилии.

Теперь о менее престижных, но тоже важных наградах. Лучший голкипер года — бельгиец Тибо Куртуа, летом сменивший «Челси» на «Реал». Он обошел Уго Льориса и Каспера Шмейхеля. При этом в символической сборной ФИФА Куртуа почему-то не оказалось. Там следующие товарищи:

Вратарь: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»).

Защитники: Дани Алвес («ПСЖ»), Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Марсело (все — «Реал»).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Н’Голо Канте («Челси»).

Нападающие: Эден Азар («Челси»), Лионель Месси («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

Пусть Мо Салаха не признали самым крутым футболистом года, без награды он не ушел. Египтянин выиграл премию Пушкаша — за самый красивый гол. Таковым признали мяч в ворота «Эвертона» в декабре 2017 (именно так) года.

Лучший тренер 2018 года — Дидье Дешам. Тут без сюрпризов — не каждый день приводишь Францию к золоту ЧМ. Награду Дешам получил от соотечественника — Арсена Венгера.

Лучшими болельщиками-2018 признаны перуанцы. Хотя вообще-то на ЧМ в России были фанаты и похаризматичнее…