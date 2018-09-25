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00:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси — 5-й в голосовании за лучшего игрока, Неймар не получил ни одного голоса

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси по итогам голосования за лучшего игрока 2018 года по версии ФИФА финишировал на пятом месте, сообщает пресс-служба организации.

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Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, ставший обладателем награды лучшему игроку, получил 29,05% голосов. За форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду проголосовали 19,08% опрошенных, за полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха — 11,23%. Четвёртым стал Килиан Мбаппе («ПСЖ», 10,52%), а Месси получил 9,81% голосов.

В десятку также попали Антуан Гризманн («Атлетико», 6,69%), Эден Азар («Челси», 5,65%), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», 3,54%), Рафаэль Варан («Реал», 3,45%) и Гарри Кейн («Тоттенхэм», 0,98%). Форвард «ПСЖ» Неймар не получил ни одного голоса.

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