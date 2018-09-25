Месси впервые включил Роналду в тройку лучших футболистов сезона при голосовании ФИФА

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В понедельник в Лондоне состоялась церемония The Best FIFA Football Awards. На ней было объявлено, что лучшим футболистом прошлого сезона стал полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.

Месси отдал первое место именно Модричу, поставив на второе француза Килиана Мбаппе (ПСЖ), а на третье — Роналду. Португалец же, как и в прошлые годы, не включил аргентинца в свою тройку лучших. Роналду выбрал бывших партнеров по «Реалу» Рафаэля Варана и Модрича, а также Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико». По итогам голосования капитан португальской сборной занял второе место, Месси — только пятое.

Самой престижной индивидуальной наградой в мировом футболе является «Золотой мяч», учрежденный в 1956 году французским изданием France Football. ФИФА впервые назвала лучшего футболиста года в 1991 году, тогда им стал немец Лотар Маттеус. К 2010 году ФИФА и французская редакция договорились объединить две премии, и в течение шести лет звание лучшего игрока года было однозначным и неоспоримым. Однако в 2016 году ФИФА прекратила сотрудничество с France Football и вернулась к своей собственной награде.