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08:58 (мск), источник: ТАСС

Месси впервые включил Роналду в тройку лучших футболистов сезона при голосовании ФИФА

ТАСС, 25 сентября. Капитан сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси поставил нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду на третьей место в списке лучших футболистов года при голосовании по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Аргентинец впервые проголосовал подобным образом.

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Источник: Reuters

В понедельник в Лондоне состоялась церемония The Best FIFA Football Awards. На ней было объявлено, что лучшим футболистом прошлого сезона стал полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.

Месси отдал первое место именно Модричу, поставив на второе француза Килиана Мбаппе (ПСЖ), а на третье — Роналду. Португалец же, как и в прошлые годы, не включил аргентинца в свою тройку лучших. Роналду выбрал бывших партнеров по «Реалу» Рафаэля Варана и Модрича, а также Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико». По итогам голосования капитан португальской сборной занял второе место, Месси — только пятое.

Самой престижной индивидуальной наградой в мировом футболе является «Золотой мяч», учрежденный в 1956 году французским изданием France Football. ФИФА впервые назвала лучшего футболиста года в 1991 году, тогда им стал немец Лотар Маттеус. К 2010 году ФИФА и французская редакция договорились объединить две премии, и в течение шести лет звание лучшего игрока года было однозначным и неоспоримым. Однако в 2016 году ФИФА прекратила сотрудничество с France Football и вернулась к своей собственной награде.

Премия, которая вручается по итогам прошлого сезона, учитывая заслуги футболистов с июля 2017 года по июль 2018 года («Золотой мяч» — по итогам календарного года). В Лондоне награждаются лучшие по итогам сезона-2017/18, который включил в себя чемпионат мира, проходивший в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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