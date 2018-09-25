ФК «Актобе» выставили на аукцион за 100 миллионов с условием погашения долгов команды

Стартовая цена продажи составляет 100 миллионов тенге. Заявки принимаются до 9 октября 2018 года, затем начнутся торги. Доверительное управление запланировано на 7 лет с правом выкупа по истечению срока.

По условиям сделки покупатель «Актобе» должен согласовывать свои решения с учредителем клуба, также ему запрещается перепродавать команду. Помимо этого, новому управляющему необходимо погасить кредитные задолженности клуба.

Также новый хозяин «Актобе» должен обеспечить участие команды во всех обязательных турнирах и соревнованиях чемпионата страны, а также турнирах, проводимых под эгидой УЕФА. Кроме этого отдельным пунктом значится развитие детского футбола в области.

Ранее ФИФА направила в Казахстанскую футбольную федерацию официальное письмо с просьбой вмешаться в неправомерные дела «Актобе» в отношении своих бывших игроков. В свою очередь, в КФФ пригрозили актюбинской команде серьезными санкциями в случае дальнейшего игнорирования решений ФИФА.