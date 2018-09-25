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11:09 (мск), источник: Vesti.kz

ФК «Актобе» выставили на аукцион за 100 миллионов с условием погашения долгов команды

Футбольный клуб «Актобе» выставлен на аукцион, передает корреспондент Vesti.kz.

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Стартовая цена продажи составляет 100 миллионов тенге. Заявки принимаются до 9 октября 2018 года, затем начнутся торги. Доверительное управление запланировано на 7 лет с правом выкупа по истечению срока.

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По условиям сделки покупатель «Актобе» должен согласовывать свои решения с учредителем клуба, также ему запрещается перепродавать команду. Помимо этого, новому управляющему необходимо погасить кредитные задолженности клуба.

Также новый хозяин «Актобе» должен обеспечить участие команды во всех обязательных турнирах и соревнованиях чемпионата страны, а также турнирах, проводимых под эгидой УЕФА. Кроме этого отдельным пунктом значится развитие детского футбола в области.

Ранее ФИФА направила в Казахстанскую футбольную федерацию официальное письмо с просьбой вмешаться в неправомерные дела «Актобе» в отношении своих бывших игроков. В свою очередь, в КФФ пригрозили актюбинской команде серьезными санкциями в случае дальнейшего игнорирования решений ФИФА.

Напомним, что в начале текущего сезона «Актобе» по решению ФИФА был лишен шести очков за долги перед бразильским нападающим Данило Неко, который выступал в казахстанской премьер-лиге в сезонах-2014 и 2015. После 26 туров КПЛ-2018 актюбинцы с 30 баллами занимают шестое место из 12 команд.

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