ФК «Актобе» выставили на аукцион за 100 миллионов с условием погашения долгов команды
Футбольный клуб «Актобе» выставлен на аукцион, передает корреспондент Vesti.kz.
Футбольный клуб «Актобе» выставлен на аукцион, передает корреспондент Vesti.kz.
Стартовая цена продажи составляет 100 миллионов тенге. Заявки принимаются до 9 октября 2018 года, затем начнутся торги. Доверительное управление запланировано на 7 лет с правом выкупа по истечению срока.
По условиям сделки покупатель «Актобе» должен согласовывать свои решения с учредителем клуба, также ему запрещается перепродавать команду. Помимо этого, новому управляющему необходимо погасить кредитные задолженности клуба.
Также новый хозяин «Актобе» должен обеспечить участие команды во всех обязательных турнирах и соревнованиях чемпионата страны, а также турнирах, проводимых под эгидой УЕФА. Кроме этого отдельным пунктом значится развитие детского футбола в области.
Ранее ФИФА направила в Казахстанскую футбольную федерацию официальное письмо с просьбой вмешаться в неправомерные дела «Актобе» в отношении своих бывших игроков. В свою очередь, в КФФ пригрозили актюбинской команде серьезными санкциями в случае дальнейшего игнорирования решений ФИФА.
Напомним, что в начале текущего сезона «Актобе» по решению ФИФА был лишен шести очков за долги перед бразильским нападающим Данило Неко, который выступал в казахстанской