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11:54 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Абрамович намерен получить от продажи «Челси» рекордные в истории спорта 3 млрд фунтов

ТАСС, 25 сентября. Российский бизнесмен Роман Абрамович рассчитывает продать английский футбольный клуб «Челси» не менее чем за 3 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что британский предприниматель Джим Рэтклифф обратился к российскому бизнесмену с предложением о приобретении лондонского клуба. Рэтклифф, состояние которого оценивается в 21,05 млрд ($28,5 млрд), хотел купить «Челси» за 2 млрд ($2,68 млрд). Это стало бы самой дорогой сделкой по продаже спортивной команды в истории, но Абрамович отказался от предложения.

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Он намерен выручить 3 млрд ($3,9 млрд). Журнал «Форбс» на июль 2018 года оценивал стоимость «Челси» в $2,06 млрд.

Ранее «Челси» приостановил все работы по проектированию нового стадиона стоимостью около 1 млрд ($1,33 млрд). По данным газеты The Times, данный проект был остановлен Абрамовичем в связи с тем, что ему отказали в продлении инвестиционной визы. Также ранее сообщалось, что Абрамович обратился к инвестиционному банку за консультациями по продаже клуба.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 млн. В период руководства Абрамовича «Челси» завоевал пять титулов чемпиона Англии, впервые стал победителем Лиги чемпионов. Также клуб пять раз становился обладателем Кубка страны, трижды Кубка лиги и дважды Суперкубка страны.

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