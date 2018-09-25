Футболист вернулся на поле после матча и обыскал весь стадион ради выбитого зуба

Источник: Vesti.kz

Но главное событие матча заключалось не в этом. Латераль «Атлетика» Юри Берчиче в борьбе ударил локтем полузащитника «Бетиса» Франсиса Герреро и выбил ему зуб.

После финального свистка Франсис вернулся на поле, чтобы найти часть челюсти. В поисках ему помогали работники стадиона, тренеры «Бетиса» и мальчики, подающие мячи. В конце концов, кто-то из пожилых сотрудников арены разглядел в траве зуб футболиста и вернул его игроку.