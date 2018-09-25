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13:02 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист вернулся на поле после матча и обыскал весь стадион ради выбитого зуба

В пятом туре чемпионата Испании в Севилье встречались «Бетис» и «Атлетик» из Бильбао. Они закончили вничью (2:2) с удалением Маркела Сусаэты и упущенной победой басков после двух быстрых голов, сообщает Eurosport.

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Источник: Vesti.kz

Но главное событие матча заключалось не в этом. Латераль «Атлетика» Юри Берчиче в борьбе ударил локтем полузащитника «Бетиса» Франсиса Герреро и выбил ему зуб.

После финального свистка Франсис вернулся на поле, чтобы найти часть челюсти. В поисках ему помогали работники стадиона, тренеры «Бетиса» и мальчики, подающие мячи. В конце концов, кто-то из пожилых сотрудников арены разглядел в траве зуб футболиста и вернул его игроку.

22-летний Герреро проводит за севильский клуб второй сезон, но в четырех матчах Примеры-2018/19 не забил ни одного мяча. В чемпионате Испании-2017/18 Герреро положил в ворота соперников один гол в 14 играх.

Бетис 2:2
Первый тайм: 0:2
Атлетик
23.09.2018, 19:30 Зрители: 51093 основной раунд: 5-й тур Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Главные тренеры
Солар Кике Сетьен Эдуардо Бериссо
Голы
51′ Марк Бартра (А. Гуардадо) 5
68′ Серхио Каналес (К. Тельо) 6
9 Иньяки Уильямс (Э. Рауль Гарсия) 7′
22 Эскудеро Рауль Гарсия (О. Де Маркос) 18′
Составы
Пау Лопес 13
Марк Бартра 5
70′ Решел да Силва Жуниор Сидней 12
Аисса Манди 23
53′ Серхио Каналес 6
Андрес Гуардадо 18
Антонио Санабрия 9
Санчес Родригес Хоакин 17
62′ Хуниор Фирпо 20
Кристиан Тельо 11
65′ Джовани Ло Сельсо 21
Лорен Морон 16
78′ Франсис Герреро 2
Такаси Инуи 8
25 Унаи Симон 90+3′
4 Иньиго Мартинес 87′
5 Йерай Альварес 40′
12 Юри Берчиче 50′
18 Оскар Де Маркос
24 Микель Баленсиага
16 Дани Гарсия
14 Маркель Сусаэта 38′ 45′
7 Беньят Эчеварриа 73′ 45+1′
6 Микель Сан-Хосе
22 Эскудеро Рауль Гарсия 56′
21 Андер Капа
9 Иньяки Уильямс 82′
10 Гоньи Икер Муниаин
Статистика
2 Желтые карточки 7
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 4
6 Угловые 1
13 Фолы 20
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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