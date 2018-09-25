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17:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шахтёр» начал сбор заявок для участия в проекте спортивных стартапов

«Шахтёр» в партнёрстве с HYPE Sports Innovation сегодня, 25 сентября, объявил о начале сбора заявок для участия в проекте первого акселератора спортивных стартапов на Украине.

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Источник: РИА "Новости"

«Если вы готовы формировать будущее спортивной индустрии, присоединяйтесь к проекту “Шахтера”. Подать заявку можно с 24 сентября по 16 ноября на сайте Hype Sports Innovation», — говорится на официальном сайте донецкой команды.

«Шахтер» приглашает к участию стартапы с современными решениями в различных сферах спорта. Команды лучших стартапов в течение четырех месяцев пройдут обучение у менторов всемирно известных брендов и лидеров мирового спорта, получат глобальные перспективы и возможности для масштабирования.

Шахтер Д
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