«Шахтёр» начал сбор заявок для участия в проекте спортивных стартапов

«Если вы готовы формировать будущее спортивной индустрии, присоединяйтесь к проекту “Шахтера”. Подать заявку можно с 24 сентября по 16 ноября на сайте Hype Sports Innovation», — говорится на официальном сайте донецкой команды.



«Шахтер» приглашает к участию стартапы с современными решениями в различных сферах спорта. Команды лучших стартапов в течение четырех месяцев пройдут обучение у менторов всемирно известных брендов и лидеров мирового спорта, получат глобальные перспективы и возможности для масштабирования.