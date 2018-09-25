«Не все так просто». Алмейда рассказал об адаптации в «Астане»

— После вашего первого гола в чемпионате Казахстана , можно уже сказать, что вы полностью адаптировались к футболу этой страны?

— Нет, пока адаптационный период продолжается. На каждой тренировке и игре пытаюсь еще больше адаптироваться. Новая страна, новая команда, новая философия игры. Не все так просто. Но, самое важное, это то, чтобы моя команда побеждала в каждой встрече. А так, со временем я полностью адаптируюсь.