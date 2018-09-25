Текущие события
Футбол. Кубок России
перерыв
Динамо Брл0
Оренбург1
Футбол. Кубок России
18:00
Нефтехимик
Урал
Футбол. Зарубежный
19:30
Вердер
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Монако
Анже
Футбол. Зарубежный
20:00
Нант
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Эспаньол
Эйбар
Футбол. Зарубежный
21:30
Бавария
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
21:30
Ганновер-96
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Уэска
Все события
Фоторепортажи
9Каррера забанил Глушакова и Ещенко. А недавно все было хорошо
10ЦСКА спасся в стартовом матче Лиги чемпионов
13:43 (мск), источник: Sports.kz

«Не все так просто». Алмейда рассказал об адаптации в «Астане»

Полузащитник столичной «Астаны» и сборной Азербайджана Ричард Алмейда в интервью Azerisport.com ответил на вопрос о периоде адаптации в казахстанском чемпионате.

Наверх

— После вашего первого гола в чемпионате Казахстана, можно уже сказать, что вы полностью адаптировались к футболу этой страны?

— Нет, пока адаптационный период продолжается. На каждой тренировке и игре пытаюсь еще больше адаптироваться. Новая страна, новая команда, новая философия игры. Не все так просто. Но, самое важное, это то, чтобы моя команда побеждала в каждой встрече. А так, со временем я полностью адаптируюсь.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Главред The Ring раскрыл тайну «ограбления» во втором бою Головкин - «Канел
Известный американский тренер озвучил Головкину страшную правду про «Канело
Слезы зала, гнев Роналду: как Модрич стал лучшим игроком
«За четверной прыжок подарили самокат»: в чем феномен Трусовой
Месси впервые включил Роналду в топ-3 при голосовании ФИФА
Два шедевра от Ари. «Краснодар» разгромил Самару
Сент-Люсия и Каймановы острова назвали Черчесова лучшим в мире
Тихонов раскритиковал селекционную службу «Крыльев Советов»
«Сибирь» повторила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь