Роналду очень много бьёт по воротам. Статистика впечатляет

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«Ювентус» — единственная команда в чемпионате Италии, которая победила во всех пяти турах на старте сезона. Удивительно, но при этом «Ювентус» сам не понимает, какую схему подобрать для Роналду. Если, например, Карреру все ругают за то, что он слишком упорно верит в 4−3−3, то в «Ювентусе» наоборот — пробуют всё, что можно. Роналду уже успел поиграть и в центре нападения и на левом фланге при трех разных схемах.

«Кьево» — «Ювентус» — 2:3 (4−2−3−1) Роналду — центральный нападающий

«Ювентус» — «Лацио» — 2:0 (4−3−3) Роналду — левый вингер

«Парма» — «Ювентус» — 1:2 (4−3−3) Роналду — левый вингер

«Ювентус» — «Сассуоло» — 2:1 (4−3−1−2) Роналду — левый нападающий (в паре с Манджукичем)

«Ювентус» — «Фрозиноне» — 2:0 (4−3−3) Роналду — левый вингер

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Утверждение, что схема варьируется под Роналду не имеет безапелляционного подтверждения. Тут достаточно сказать, что туринцы взяли 7 чемпионств за последние 7 лет. Игра была так или иначе выстроена. Аллегри руководит командой уже более 4 лет и остается лучшим тренером в истории клуба по проценту набранных очков (если не брать Луиджи Бертолини, который в 1951 году возглавлял команду на протяжении 10 матчей).

Казалось бы, все прекрасно знают сильные стороны Роналду и такой тренер как Алегри легко впишет в состав звездного новичка, но все не так просто. Мой коллега Кирилл Хаит подробно разбирал проблемы интеграции Криштиану и почему ему тяжело ужиться с Дибалой.

После пяти туров стал выпирать один статистический показатель. Роналду часто бьет по воротам. Очень часто. Дошло до того, что на сегодня у португальца больше ударов, чем у всех игроков «Фрозиноне» вместе взятых. По данным Instat у Роналду — 39 ударов в пяти турах, а у «Фрозиноне» — 38 за тот же отрезок.

Получается, что у Криштиану 7,8 удара в среднем за матч. Периодически футболисты бьют за матч 8 раз, но в следующей игре как правило показатель опускается до 2−4 ударов. Для отрезка в пять матчей это крайне внушительный результат.

При этом у Роналду количество ударов идет по нарастающей. В последних играх Серии А он пробил по воротам 9 раз.

Такому позавидовали бы даже Кержаков с Панченко, которые известны своим стремлением бить со всех точек. Роналду с солидным запасом опережает идущего на втором месте Джеко — 25 ударов в пяти турах Серии А. У него так же пять матчей без замен.

В общем, чего «Ювентусу» стоит опасаться даже при стабильных победах, так это конфликта внутри команды. Криштиану показательно берет игру на себя — все больше и больше. Год назад Неймар красноречиво отстаивал свои позиции в «ПСЖ». Когда бразилец делил мяч с Кавани перед исполнением пенальти, то смотрелось не очень красиво. Хочется верить, что в «Ювентусе» футболисты не станут меньше пасовать на Роналду из-за того, что он постоянно берет игру на себя.