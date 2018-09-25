Аллегри объяснил, почему Роналду пропустил церемонию ФИФА

«Мы не смогли посетить церемонию ФИФА из-за плотного графика. Совсем скоро у “Ювентуса” матч против “Болоньи”. Мне очень жаль. Именно поэтому мы отказались от поездки в Лондон», — приводит слова итальянского тренера MARCA.