Аллегри объяснил, почему Роналду пропустил церемонию ФИФА
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, почему туринский клуб вместе с Криштиану Роналду отказался от поездки на церемонию ФИФА.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, почему туринский клуб вместе с Криштиану Роналду отказался от поездки на церемонию ФИФА.
Отметим, что накануне приз лучшего игрока по итогам 2018 года получил хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич.
«Мы не смогли посетить церемонию ФИФА
Добавим, что звание лучшего тренера досталось наставнику сборной Франции Дидье Дешаму, который этим летом привел свою команду к победе на ЧМ-2018.