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19:03 (мск), источник: Советский спорт

Аллегри объяснил, почему Роналду пропустил церемонию ФИФА

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, почему туринский клуб вместе с Криштиану Роналду отказался от поездки на церемонию ФИФА.

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13
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13
фотографий

Отметим, что накануне приз лучшего игрока по итогам 2018 года получил хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич.

«Мы не смогли посетить церемонию ФИФА из-за плотного графика. Совсем скоро у “Ювентуса” матч против “Болоньи”. Мне очень жаль. Именно поэтому мы отказались от поездки в Лондон», — приводит слова итальянского тренера MARCA.

Добавим, что звание лучшего тренера досталось наставнику сборной Франции Дидье Дешаму, который этим летом привел свою команду к победе на ЧМ-2018.

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