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19:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В сети появились фотографии самолета, на котором летают футболисты «Реала»

Как сообщает The Sun, игроки летают на Airbus А380, который является крупнейшим серийным авиалайнером в мире, стоимость которого 340 миллионов фунтов стерлингов.

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Самолет оснащен множеством комнат, в которых имеются кровати, душевые кабины, умывальники и телевизоры, которые показывают 2,5 тысячи каналов, а также огромный бар.

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