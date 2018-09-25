В сети появились фотографии самолета, на котором летают футболисты «Реала»

В сети появились фотографии самолета, на котором летают футболисты «Реала»

Как сообщает The Sun, игроки летают на Airbus А380, который является крупнейшим серийным авиалайнером в мире, стоимость которого 340 миллионов фунтов стерлингов.