В сети появились фотографии самолета, на котором летают футболисты «Реала»
Как сообщает The Sun, игроки летают на Airbus А380, который является крупнейшим серийным авиалайнером в мире, стоимость которого 340 миллионов фунтов стерлингов.
Как сообщает The Sun, игроки летают на Airbus А380, который является крупнейшим серийным авиалайнером в мире, стоимость которого 340 миллионов фунтов стерлингов.
Самолет оснащен множеством комнат, в которых имеются кровати, душевые кабины, умывальники и телевизоры, которые показывают 2,5 тысячи каналов, а также огромный бар.