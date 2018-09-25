Клопп восхитился работой наставника «Челси»

«То, как изменился при нем «Челси» — самое большое изменение за столь короткое время, что я только видел. Вау! Абсолютно другой стиль игры. Что за тренер! Я являюсь его поклонником с тех пор, как увидел игру «Наполи» при нем. Великолепный футбол, да еще при такой скомканной предсезонке. Мое уважение.