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21:47 (мск), источник: Газета.Ру

Клопп восхитился работой наставника «Челси»

Немецкий наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча третьего раунда Кубка Лиги с лондонским «Челси» высоко оценил работу своего коллеги Маурицио Сарри, сообщает «Советский спорт».

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Источник: AP 2018

«То, как изменился при нем «Челси» — самое большое изменение за столь короткое время, что я только видел. Вау! Абсолютно другой стиль игры. Что за тренер! Я являюсь его поклонником с тех пор, как увидел игру «Наполи» при нем. Великолепный футбол, да еще при такой скомканной предсезонке. Мое уважение.

За игрой «Челси» приятно смотреть. Сарри проделал отличную работу. Люди постоянно говорят о «Манчестер Сити» и полностью забывают о «Челси». А это очень опытная команда. Они выигрывали АПЛ, а 80% игроков команды — дважды, они знают, как все устроено. Это очень сильная команда, — цитирует немецкого специалиста издание Football Italia.

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