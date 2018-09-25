Комличенко: Возвращение в «Краснодар» было ошибкой, там просто не дали шанса

Источник: AFP 2018

«Можно сказать, что возвращение в «Краснодар» было моей ошибкой, наверное, нужно было остаться в «Словане». Там был неплохой отрезок, и надо было продолжать играть. Но почему-то захотелось домой, и я вернулся. Даже не знаю, по какой причине, не получилось на родине. Просто шанса не дали, вот и всё. А я хотел стать нужным игроком, на которого рассчитывают. Жаль, не получилось.

Что касается того, есть ли у меня цель поиграть в топ-чемпионате, если поступит предложение из более сильной лиги, то почему бы не рассмотреть такой вариант? Хотелось бы в Европе задержаться, для профессионального футболиста приоритет — сильный чемпионат. «Краснодар» — уже закрытая глава? Нет, почему же, однако на данный момент я не слышал о их заинтересованности в моих услугах, поэтому не думаю об этом. Слежу за выступлениями «Краснодара», у меня там остались друзья, это не чужая мне команда, — цитирует Комличенко Radio.cz.