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21:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Комличенко: Возвращение в «Краснодар» было ошибкой, там просто не дали шанса

Российский нападающий «Слована» Николай Комличенко, который в этом сезоне на правах аренды выступает за «Младу Болеслав», выразил мнение, что возвращение Чехии в родной «Краснодар» было неправильным решением.

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Источник: AFP 2018

«Можно сказать, что возвращение в «Краснодар» было моей ошибкой, наверное, нужно было остаться в «Словане». Там был неплохой отрезок, и надо было продолжать играть. Но почему-то захотелось домой, и я вернулся. Даже не знаю, по какой причине, не получилось на родине. Просто шанса не дали, вот и всё. А я хотел стать нужным игроком, на которого рассчитывают. Жаль, не получилось.

Что касается того, есть ли у меня цель поиграть в топ-чемпионате, если поступит предложение из более сильной лиги, то почему бы не рассмотреть такой вариант? Хотелось бы в Европе задержаться, для профессионального футболиста приоритет — сильный чемпионат. «Краснодар» — уже закрытая глава? Нет, почему же, однако на данный момент я не слышал о их заинтересованности в моих услугах, поэтому не думаю об этом. Слежу за выступлениями «Краснодара», у меня там остались друзья, это не чужая мне команда, — цитирует Комличенко Radio.cz.

На счету Комличенко десять голов (три — с пенальти) в девяти матчах за «Младу Болеслав» в этом сезоне чемпионата Чехии.

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