СМИ: Моуринью сказал игрокам «МЮ», что Погба больше не будет капитаном

Португальский специалист возмущен высказываниями игрока после матча 6-го тура английской премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1). Француз заявил, что манкунианцы должны больше атаковать в домашних играх на стадионе «Олд Траффорд».

— Жозе Моуринью сказал игрокам, что Поль Погба не будет капитаном, потому что он не представляет, что значит быть капитаном, и что «Манчестер Юнайтед» должен быть для него превыше всего, — говорится в источнике.