СМИ: Моуринью сказал игрокам «МЮ», что Погба больше не будет капитаном
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил игрокам, что полузащитник Поль Погба больше не будет капитаном команды, информирует The Times.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил игрокам, что полузащитник Поль Погба больше не будет капитаном команды, информирует The Times.
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— Жозе Моуринью сказал игрокам, что Поль Погба не будет капитаном, потому что он не представляет, что значит быть капитаном, и что «Манчестер Юнайтед» должен быть для него превыше всего, — говорится в источнике.
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