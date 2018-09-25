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21:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Моуринью сказал игрокам «МЮ», что Погба больше не будет капитаном

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил игрокам, что полузащитник Поль Погба больше не будет капитаном команды, информирует The Times.

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Источник: Reuters

Португальский специалист возмущен высказываниями игрока после матча 6-го тура английской премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1). Француз заявил, что манкунианцы должны больше атаковать в домашних играх на стадионе «Олд Траффорд».

— Жозе Моуринью сказал игрокам, что Поль Погба не будет капитаном, потому что он не представляет, что значит быть капитаном, и что «Манчестер Юнайтед» должен быть для него превыше всего, — говорится в источнике.

Ранее экс-игрок «Челси» Фрэнк Лэмпард, ныне возглавляющий «Дерби», отметил, что не был бы столь откровенным во время своей карьеры игрока, как Погба.

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