Головин тащит, но «Монако» сопротивляется: монегаски вновь потеряли очки
Игрок сборной России впервые вышел в основе «Монако», отыграл весь матч, но его новый клуб уступил на своем поле «Анже» (0:1).
Игрок сборной России впервые вышел в основе «Монако», отыграл весь матч, но его новый клуб уступил на своем поле «Анже» (0:1).
Очередной тур лиги 1 должен был подарить болельщикам «Монако» и персональным поклонникам Александра Головина некоторое количество хороших новостей.
Ожидания сразу стали сбываться только наполовину. Головин действительно вышел в основе, предварительно опробовав газон и отправив
Еще стало заметно, что ни о какой легкой победе хозяевам сегодня не стоит и мечтать. «Анже» смело шел вперед, подолгу не отдавая мяч, опасно приближался к штрафной площади «Монако» и явно намеревался прервать затянувшуюся неудачную серию из трех поражений подряд на «Луи II». Немногочисленные зрители на трибунах довольно скоро начали неодобрительно гудеть.
Головин, номинально оказавшийся на позиции под нападающим, за спиной у Фалькао, по факту курсировал по всей третьей четверти поля, от левого до правого фланга. Чаще появлялся слева — именно там уже на четвертой минуте он вынудил защитника сфолить на себе и заработал опасный штрафной.
Футболист сборной России действовал без робости, но было заметно, что партнеры еще не до конца чувствуют его — Александр был самым активным игроком «Монако», отдал несколько потенциально опасных передач подряд, но к разрезающему пасу в штрафную не успел Грансир, а заброс на Фалькао прервала оборона «Анже».
Вторая половина игры в исполнении «Монако» началась куда бодрее — Тилеманс справа опасно прострелил в штрафную, и лишь по чистой случайности мяч не юркнул в сетку, запутавшись в ногах запаниковавших защитников гостей. Он же подал угловой, после которого Фалькао невероятным образом не попал в ворота, не сумев подстроиться под мяч. Чувствовалось, что Леонарду Жардим как следует встряхнул своих подопечных в перерыве.
Головин здорово обращался с мячом — держал его у себя ровно столько, сколько нужно, отыгрывался с левым защитником и моментально открывался под ответную передачу. Несколько раз хорошо принял участие в отборе, сыграв на опережение. После одной из атак, которую Саша разогнал со своей половины поля, мог сравнивать счет Фалькао, но отлично сыграл защитник гостей, выцарапавший мяч у капитана монегасков.
В середине второго тайма Головин опустился к центру поля в поисках пространства, без которого ему сложно было нащупать привычную игру. Смена позиции помогла начать несколько опасных комбинаций, но с проникающими передачами в штрафную
После одного из таких штрафных в исполнении Головина мяч, как показалось, попал в руку защитнику «Анже», судья даже обратился к помощи видеоассистента, но пенальти назначать не стал. «Монако» изо всех сил старался уйти от поражения, однако связной игры показать так и не смог. Фалькао неточно пасовал на Головина, Диоп терял мяч, Сидибе проигрывал борьбу.
Гости отлично сыграли в обороне, воспользовались одним из немногочисленных своих шансов и довели встречу до победы — уже третьей в текущем чемпионате. «Монако» же все никак не может набрать три очка в родных стенах и продолжает смотреть на соперников снизу вверх, застряв
|Леонарду Жардим
|Стефан Мулен
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|6
|0
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Вилли Делажо (Франция)