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22:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Головин тащит, но «Монако» сопротивляется: монегаски вновь потеряли очки

Игрок сборной России впервые вышел в основе «Монако», отыграл весь матч, но его новый клуб уступил на своем поле «Анже» (0:1).

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Источник: AFP 2018

Ожидание хороших новостей

Очередной тур лиги 1 должен был подарить болельщикам «Монако» и персональным поклонникам Александра Головина некоторое количество хороших новостей. Во-первых, российский полузащитник монегасков на днях дебютировал за свой новый клуб, выйдя на поле на последние 20 минут в ничейной игре с «Нимом» (1:1), и все шло к тому, что во вторничном матче с «Анже» он появится в стартовом составе. Во-вторых, «Монако», казалось, созрел для того, чтобы одержать первую домашнюю победу в новом сезоне. На его стороне была и статистика — за три последних года, что «Анже» провел в высшем французском дивизионе, он ни разу не набирал очки на стадионе «Луи II».

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Проба газона

Ожидания сразу стали сбываться только наполовину. Головин действительно вышел в основе, предварительно опробовав газон и отправив кому-то сообщение. Возможно, о том, что состояние поля — не самое лучшее. Это стало заметно сразу же после начала игры с первым вылетевшим из-под бутсы игрока куском дерна.

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Без легкой прогулки

Еще стало заметно, что ни о какой легкой победе хозяевам сегодня не стоит и мечтать. «Анже» смело шел вперед, подолгу не отдавая мяч, опасно приближался к штрафной площади «Монако» и явно намеревался прервать затянувшуюся неудачную серию из трех поражений подряд на «Луи II». Немногочисленные зрители на трибунах довольно скоро начали неодобрительно гудеть.

Передачи Головина

Головин, номинально оказавшийся на позиции под нападающим, за спиной у Фалькао, по факту курсировал по всей третьей четверти поля, от левого до правого фланга. Чаще появлялся слева — именно там уже на четвертой минуте он вынудил защитника сфолить на себе и заработал опасный штрафной.

Футболист сборной России действовал без робости, но было заметно, что партнеры еще не до конца чувствуют его — Александр был самым активным игроком «Монако», отдал несколько потенциально опасных передач подряд, но к разрезающему пасу в штрафную не успел Грансир, а заброс на Фалькао прервала оборона «Анже».

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Симуляция Фалькао и гол Баокена

Из-за этой несыгранности атаки у «Монако» выходили неловкими и редкими. В одном из эпизодов капитан хозяев Фалькао и вовсе решил симулировать падение в чужой штрафной на глазах у судьи — его намерение было так очевидно, что колумбиец тут же был награжден предупреждением. Гости в нападении были острее и продуктивнее — несколько пристрельных вылазок закончились быстрой атакой по левому флангу, последовал прострел в штрафную, мяч попал к Баокену, и тот вколотил его под перекладину, над руками Бенальо. На перерыв хозяева ушли, уступая в счете.

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Встряска в перерыве

Вторая половина игры в исполнении «Монако» началась куда бодрее — Тилеманс справа опасно прострелил в штрафную, и лишь по чистой случайности мяч не юркнул в сетку, запутавшись в ногах запаниковавших защитников гостей. Он же подал угловой, после которого Фалькао невероятным образом не попал в ворота, не сумев подстроиться под мяч. Чувствовалось, что Леонарду Жардим как следует встряхнул своих подопечных в перерыве.

Смена позиции и стандарты

Головин здорово обращался с мячом — держал его у себя ровно столько, сколько нужно, отыгрывался с левым защитником и моментально открывался под ответную передачу. Несколько раз хорошо принял участие в отборе, сыграв на опережение. После одной из атак, которую Саша разогнал со своей половины поля, мог сравнивать счет Фалькао, но отлично сыграл защитник гостей, выцарапавший мяч у капитана монегасков.

В середине второго тайма Головин опустился к центру поля в поисках пространства, без которого ему сложно было нащупать привычную игру. Смена позиции помогла начать несколько опасных комбинаций, но с проникающими передачами в штрафную по-прежнему не очень ладилось. Зато после замены Тилеманса, исполнявшего все стандарты, это право на время перешло к Головину — и «Луи II» увидел не только несколько штрафных его авторства, но и опасный удар в створ ворот с острого угла.

Видео
Андрей Аршавин дал совет Головину

ВАР не помог

После одного из таких штрафных в исполнении Головина мяч, как показалось, попал в руку защитнику «Анже», судья даже обратился к помощи видеоассистента, но пенальти назначать не стал. «Монако» изо всех сил старался уйти от поражения, однако связной игры показать так и не смог. Фалькао неточно пасовал на Головина, Диоп терял мяч, Сидибе проигрывал борьбу.

Гости отлично сыграли в обороне, воспользовались одним из немногочисленных своих шансов и довели встречу до победы — уже третьей в текущем чемпионате. «Монако» же все никак не может набрать три очка в родных стенах и продолжает смотреть на соперников снизу вверх, застряв где-то в районе зоны вылета. То, что Головин на фоне партнеров смотрится молодцом, пока является слабым утешением для его нового клуба.

Монако 0:1
Первый тайм: 0:1
Анже
25.09.2018, 20:00 основной раунд: 7-й тур Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду Жардим Стефан Мулен
Голы
19 Стефан Баокен 27′
Составы
Диего Бенальо 16
Джибриль Сидибе 19
Беньямин Хенрикс 39
Жемерсон 5
Камиль Глик 25
Александр Головин 17
39′ Радамель Фалькао 9
Жан-Эд Аолу 4
79′ Самюэль Грансир 29
Софьян Диоп 36
45′ Насер Шадли 20
Пьетро Пеллегри 23
63′ Юри Тилеманс 8
Жорди Мбула 22
16 Людовик Бютель
29 Венсан Мансо
25 Абдулай Бамба
24 Ромен Тома 83′
20 Флавьен Тэ
17 Шейк Ндой 13′
19 Стефан Баокен
18 Батист Сантамария
4 Матео Павлович 8′
8 Исмаэль Траоре
15 Пьеррик Капель 68′
7 Харрисон Манзала
5 Тома Мангани 78′
6 Венсан Пажо
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 6
0 Удары в створ 3
5 Угловые 4
13 Фолы 12
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Вилли Делажо (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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