«Дерби Каунти» выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка английской лиги

В составе манкунианцев голы забили Хуан Мата и Маруан Феллайни, который отличился на пятой компенсированной минуте второго тайма. За гостей отличились Гарри Уилсон и Джек Мэрриот. С 67-й минуты «Манчестер Юнайтед» играл вдесятером после того, как красную карточку получил голкипер Серхио Ромеро. В серии послематчевых 11-метровых решающий промах совершил защитник Фил Джонс. Таким образом, «Дерби Каунти» вышел в следующий раунд турнира, а «МЮ» своё участие в Кубке английской лиги завершил.