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00:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Дерби Каунти» выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка английской лиги

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» принимал на своём поле «Дерби Каунти». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой гостей в серии послематчевых пенальти — 2:2 (8:7 по пенальти).

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Источник: Reuters

В составе манкунианцев голы забили Хуан Мата и Маруан Феллайни, который отличился на пятой компенсированной минуте второго тайма. За гостей отличились Гарри Уилсон и Джек Мэрриот. С 67-й минуты «Манчестер Юнайтед» играл вдесятером после того, как красную карточку получил голкипер Серхио Ромеро. В серии послематчевых 11-метровых решающий промах совершил защитник Фил Джонс. Таким образом, «Дерби Каунти» вышел в следующий раунд турнира, а «МЮ» своё участие в Кубке английской лиги завершил.

В других матчах 3-го раунда «Лестер Сити» на выезде оказался сильнее «Вулверхэмптона», победив в серии послематчевых пенальти (0:0, 2:1 по пенальти), а «Кристал Пэлас» в гостях разгромил «Вест Бромвич Альбион» (3:0).

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