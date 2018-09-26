Освобожденный преступник попросился остаться в тюрьме ради встречи с Тотти

Источник: AP 2018

«Мы прошлись по камерам, там были болельщики всех команд. С нам были игроки “Ромы” и “Лацио” (второй римский клуб — прим “Ленты.ру”). Заключенные были так счастливы, будто их посетил Папа Римский. Там был стол, за которым мы давали автографы. Один парень кричал и жестикулировал, потом он попытался пройти вперед остальных», — рассказал Тотти.

Футболист не мог понять, почему этот заключенный был таким настойчивым, пока тот не заговорил. «Я узнал, что его срок закончился, но он попросился остаться, потому что знал, что я приду. Он обещал сделать что-то безумное, если его выпустят из тюрьмы», — поведал итальянец.