Футбольное руководство Англии одобрило условия продажи стадиона «Уэмбли» за 600 млн фунтов Хану

Источник: РИА "Новости"

Хан пытается приобрести стадион с апреля 2018 года, однако только в последние дни в переговорах наметились позитивные сдвиги. Окончательное решение должно быть принято на комиссии FA в четверг.

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По данным издания, сделка предусматривает ряд ограничений. В соответствии с ними ни один из спонсоров не имеет права получить «титульные права», такие как переименование стадиона или добавление фирменного бренда в дополнение к уже существующим. Также FA оставляет за собой право выкупа стадиона, если Хан не будет должным образом выполнять свои обязательства.

Отмечается, что бизнесмен собирается задействовать стадион в качестве площадки для выступлений принадлежащей ему команды американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Джексонвилль Джэгуарс».