«Астане» и «Кайрату» предрекли потерю очков в 25-м туре КПЛ

Футбол. Премьер-лига. Тур 25

26 сентября (среда)

«Актобе» — «Иртыш»

Видел игру «Актобе» с «Тоболом». Несмотря на проблемы в клубе, актюбинцы играли очень эффективно. Хотя, может быть, счет не по игре, но в один мяч они наработали. В этом матче я бы тоже отдал предпочтение «Актобе», потому что, как я понял, трудности сплотили команду, и эти победы вроде как помогают их преодолевать. Так что ставлю на 1:0 в пользу хозяев.

«Жетысу» — «Ордабасы»

Талдыкорганцы стабильно играют, тогда как шымкентцы не впечатляют, хотя у них тренер-мотиватор хороший, но тут я прогнозирую ничью 1:1.

«Акжайык» — «Тобол»

«Тобол» — неплохая команда, в целом она мне нравится. В предыдущем матче какие-то детали решили в пользу «Актобе». И мы говорили, что костанайцы неплохо смотрятся на выезде, это, кстати, и отметил Владимир Муханов. В связи с этим отдаю предпочтение костанайцам — 1:0.

«Кайсар» — «Кайрат»

Вот это интересная игра. Алматинцам дальше отступать некуда. Правда, их игра, честно говоря, не впечатляет. Считаю, что «Кайрат» и в этот раз потеряет очки — 1:1.

«Атырау» — «Астана»

В этой игре также поставлю на ничью 0:0, так как «нефтяники» неплохо сейчас действуют в обороне. Плюс играют дома против участника групповой стадии Лиги Европы, что послужит дополнительной мотивацией.