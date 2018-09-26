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10:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Астане» и «Кайрату» предрекли потерю очков в 25-м туре КПЛ

Отечественный специалист Агадилда Хасенов считает, что в перенесенном 25-м туре «Астана» и «Кайрат» допустят осечки. Вот какой прогноз он сделал для Vesti.kz на ближайшие игры чемпионата Казахстана по футболу.

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Футбол. Премьер-лига. Тур 25
26 сентября (среда)

«Актобе» — «Иртыш»
Видел игру «Актобе» с «Тоболом». Несмотря на проблемы в клубе, актюбинцы играли очень эффективно. Хотя, может быть, счет не по игре, но в один мяч они наработали. В этом матче я бы тоже отдал предпочтение «Актобе», потому что, как я понял, трудности сплотили команду, и эти победы вроде как помогают их преодолевать. Так что ставлю на 1:0 в пользу хозяев.

«Жетысу» — «Ордабасы»
Талдыкорганцы стабильно играют, тогда как шымкентцы не впечатляют, хотя у них тренер-мотиватор хороший, но тут я прогнозирую ничью 1:1.

«Акжайык» — «Тобол»
«Тобол» — неплохая команда, в целом она мне нравится. В предыдущем матче какие-то детали решили в пользу «Актобе». И мы говорили, что костанайцы неплохо смотрятся на выезде, это, кстати, и отметил Владимир Муханов. В связи с этим отдаю предпочтение костанайцам — 1:0.

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«Кайсар» — «Кайрат»
Вот это интересная игра. Алматинцам дальше отступать некуда. Правда, их игра, честно говоря, не впечатляет. Считаю, что «Кайрат» и в этот раз потеряет очки — 1:1.

«Атырау» — «Астана»
В этой игре также поставлю на ничью 0:0, так как «нефтяники» неплохо сейчас действуют в обороне. Плюс играют дома против участника групповой стадии Лиги Европы, что послужит дополнительной мотивацией.

«Кызыл-Жар СК» — «Шахтер»
Примерно равные по силам соперники, поэтому скажется преимущество родных стен, 1:0 в пользу петропавловцев.

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