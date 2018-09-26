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11:43 (мск), источник: Р-Спорт

Линекер заявил, что в лице Лэмпарда рождается новая тренерская звезда

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Один из самых результативных футболистов в истории сборной Англии, а ныне эксперт английского телевидения Гари Линекер заявил, что в лице Фрэнка Лэмпарда мир получает новую тренерскую звезду.

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Источник: Reuters

Бывший полузащитник и один из самых известных футболистов в истории лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард в настоящее время является главным тренером клуба «Дерби Каунти», выступающего во втором по силе дивизионе Англии. Во вторник его команда по пенальти победила «Манчестер Юнайтед» в матче третьего раунда Кубка лиги.

«Рождается новая тренерская звезда. Мои поздравления “Дерби Каунти” и прекрасно сыгравшим Фрэнку Лэмпарду и его команде», — написал Линекер в своем аккаунте в Twitter.

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Основное время встречи, прошедшей на «Олд Траффорд», завершилось со счетом 2:2. У хозяев отличились Хуан Мата (3-я минута) и Маруан Феллайни (90+5). У гостей забили Харри Уилсон (59) и Джек Марриотт (85). «МЮ» с 67-й минуты играл в меньшинстве после удаления голкипера Серхио Ромеро.

После ничьей в основное время для определения победителя была назначена серия пенальти, в которой точнее оказались футболисты «Дерби Каунти» — 8:7. У хозяев промах, решивший исход встречи, допустил Фил Джонс, тогда как подошедший к точке перед ним футболист гостей Ричард Кио был точен.

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