Чемпионат Индонезии приостановлен на неопределенный срок после убийства фаната
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Чемпионат Индонезии по футболу приостановлен на неопределенный срок после убийства болельщика, сообщает Франс Пресс.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Чемпионат Индонезии по футболу приостановлен на неопределенный срок после убийства болельщика, сообщает Франс Пресс.
Инцидент случился в воскресенье. 23-летний болельщик «Персии Джакарты» приехал поддержать свою команду в выездной игре с клубом «Персиб Бандунг». Попав в толпу фанатов команды соперника, болельщик «Персии Джакарты» был избит до смерти, злоумышленники использовали различные предметы, в том числе металлические прутья и доски.
«Мы решили приостановить Лигу 1 на неопределенный срок», — сказал
По заявлению полиции, по делу об убийстве было задержано 16 человек.
С 1994 года в результате околофутбольного насилия в Индонезии погибли 70 болельщиков.