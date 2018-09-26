Чемпионат Индонезии приостановлен на неопределенный срок после убийства фаната

Инцидент случился в воскресенье. 23-летний болельщик «Персии Джакарты» приехал поддержать свою команду в выездной игре с клубом «Персиб Бандунг». Попав в толпу фанатов команды соперника, болельщик «Персии Джакарты» был избит до смерти, злоумышленники использовали различные предметы, в том числе металлические прутья и доски.