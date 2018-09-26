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11:45 (мск), источник: Р-Спорт

Чемпионат Индонезии приостановлен на неопределенный срок после убийства фаната

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Чемпионат Индонезии по футболу приостановлен на неопределенный срок после убийства болельщика, сообщает Франс Пресс.

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Инцидент случился в воскресенье. 23-летний болельщик «Персии Джакарты» приехал поддержать свою команду в выездной игре с клубом «Персиб Бандунг». Попав в толпу фанатов команды соперника, болельщик «Персии Джакарты» был избит до смерти, злоумышленники использовали различные предметы, в том числе металлические прутья и доски.

«Мы решили приостановить Лигу 1 на неопределенный срок», — сказал медиа-директор Футбольной ассоциации Индонезии Гатот Видагдо.

По заявлению полиции, по делу об убийстве было задержано 16 человек.

С 1994 года в результате околофутбольного насилия в Индонезии погибли 70 болельщиков.

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