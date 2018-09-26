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11:50 (мск), источник: Матч ТВ

Представитель Рыболовлева опроверг слухи о продаже «Монако»

Представитель владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева Дмитрий Чечкин сообщил, что информация о намерении российского бизнесмена продать клуб не соответствует действительности.

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Источник: AFP 2018

 — Слухи о якобы ведущихся акционером «Монако» Дмитрием Рыболовлевым переговорах о продаже его доли в монегасском клубе и о возможных планах по покупке футбольного клуба в АПЛ не соответствуют действительности. Дмитрий Рыболовлев не планирует продавать свою долю в «Монако», считает этот проект важным и успешным и уверен в его дальнейших перспективах, — сказал Чечкин.

Напомним, что после семи матчей «Монако» набрал шесть очков и расположился на 16-м месте.

Во Франции сообщили о готовности Рыболовлева продать «Монако».

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