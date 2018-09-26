Представитель Рыболовлева опроверг слухи о продаже «Монако»
Представитель владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева Дмитрий Чечкин сообщил, что информация о намерении российского бизнесмена продать клуб не соответствует действительности.
Представитель владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева Дмитрий Чечкин сообщил, что информация о намерении российского бизнесмена продать клуб не соответствует действительности.
— Слухи о якобы ведущихся акционером «Монако» Дмитрием Рыболовлевым переговорах о продаже его доли в монегасском клубе и о возможных планах по покупке футбольного клуба в АПЛ не соответствуют действительности. Дмитрий Рыболовлев не планирует продавать свою долю в «Монако», считает этот проект важным и успешным и уверен в его дальнейших перспективах, — сказал Чечкин.
Напомним, что после семи матчей «Монако» набрал шесть очков и расположился на 16-м месте.
Во Франции сообщили о готовности Рыболовлева продать «Монако».