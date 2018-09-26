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11:54 (мск), источник: Р-Спорт

Бразилец Луизао завершил карьеру после 15 лет в «Бенфике»

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Бразильский защитник Луизао завершил карьеру футболиста в возрасте 37 лет, 15 из которых он выступал за португальскую «Бенфику», сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: AP 2018

Торжественная церемония проводов Луизао состоялась во вторник на домашнем стадионе клуба.

«Спасибо тебе, “Бенфика”, от всего сердца. Я точно не знаю, какие чувства испытываю, но уверен, что завтра от них не останется и следа. Я проснусь, но больше не пойду завтракать со своими одноклубниками, тренироваться вместе с ними. Завтра начинается новая карьера», — сказал бразилец.

Луизао перешел в лиссабонский клуб из бразильского «Крузейро» в 2003 году. В составе «орлов» футболист стал шестикратным чемпионом Португалии, трехкратным обладателем Кубка Португалии, в составе национальной команды выиграл Кубок Америки в 2004 году, дважды — Кубок конфедераций.

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