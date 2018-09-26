Бразилец Луизао завершил карьеру после 15 лет в «Бенфике»

Торжественная церемония проводов Луизао состоялась во вторник на домашнем стадионе клуба.
«Спасибо тебе, “Бенфика”, от всего сердца. Я точно не знаю, какие чувства испытываю, но уверен, что завтра от них не останется и следа. Я проснусь, но больше не пойду завтракать со своими одноклубниками, тренироваться вместе с ними. Завтра начинается новая карьера», — сказал бразилец.
Луизао перешел в лиссабонский клуб из бразильского «Крузейро» в 2003 году. В составе «орлов» футболист стал шестикратным чемпионом Португалии, трехкратным обладателем Кубка Португалии, в составе национальной команды выиграл Кубок Америки в 2004 году, дважды — Кубок конфедераций.