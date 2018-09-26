Бразилец Луизао завершил карьеру после 15 лет в «Бенфике»

«Спасибо тебе, “Бенфика”, от всего сердца. Я точно не знаю, какие чувства испытываю, но уверен, что завтра от них не останется и следа. Я проснусь, но больше не пойду завтракать со своими одноклубниками, тренироваться вместе с ними. Завтра начинается новая карьера», — сказал бразилец.