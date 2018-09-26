Иско выписан из больницы после операции по удалению аппендицита
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Футболист мадридского «Реала» Иско выписан из больницы после операции по поводу острого аппендицита, сообщается на сайте испанской команды.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Футболист мадридского «Реала» Иско выписан из больницы после операции по поводу острого аппендицита, сообщается на сайте испанской команды.
Во вторник стало известно, что на одной из тренировок Иско почувствовал недомогание и был госпитализирован. Позднее игрок успешно перенес операцию. В среду Иско был выписан из больницы и приступил к реабилитации.
Ранее испанская Marca сообщила, что примерный срок восстановления хавбека составит один месяц. Иско может вернуться в строй к матчу 10-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» 28 октября.