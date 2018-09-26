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13:19 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Лионель Месси может приехать в Израиль и сыграть в товарищеском матче

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сен — РИА Новости. Товарищеский матч с участием Лионеля Месси может состояться в Израиле, с футбольным клубом «Барселона» ведутся переговоры, сообщает телеканал «Хадашот 2».

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Источник: AP 2018

Изначально в Иерусалиме перед началом чемпионата мира-2018 была запланирована товарищеская встреча сборных Аргентины и Израиля, в которой должен был принять участие Месси. Однако игра из соображений безопасности была отменена. Причиной стали активные протесты со стороны Палестинской футбольной ассоциации. В частности, глава организации Джибриль Раджуб призвал Месси не выходить на поле в Иерусалиме, а фанатов — сжигать футболки с его именем, если аргентинец решит сыграть.

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Как сообщает источник, в среду представитель компании, которая была одним из организаторов несостоявшегося матча сборной Аргентины во главе с Месси против команды Израиля, отправился на переговоры с руководством «Барселоны». Ожидается, что каталонский клуб может сыграть в Хайфе либо с мадридским «Атлетико», либо с командой звезд израильского футбола. В компании отметили, что «во избежание политических инсинуаций это не будет матч со сборной Израиля».

Также сообщается, что центральной фигурой в переговорах является отец Месси, который был одним из тех, кто принял решение не ехать в Израиль перед началом ЧМ-2018 в России, но теперь готов способствовать подписанию контракта на игру.

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