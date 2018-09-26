СМИ: Лионель Месси может приехать в Израиль и сыграть в товарищеском матче

Источник: AP 2018

Изначально в Иерусалиме перед началом чемпионата мира-2018 была запланирована товарищеская встреча сборных Аргентины и Израиля, в которой должен был принять участие Месси. Однако игра из соображений безопасности была отменена. Причиной стали активные протесты со стороны Палестинской футбольной ассоциации. В частности, глава организации Джибриль Раджуб призвал Месси не выходить на поле в Иерусалиме, а фанатов — сжигать футболки с его именем, если аргентинец решит сыграть.

Читайте также Месси впервые включил Роналду в тройку лучших футболистов сезона при голосовании ФИФА

Как сообщает источник, в среду представитель компании, которая была одним из организаторов несостоявшегося матча сборной Аргентины во главе с Месси против команды Израиля, отправился на переговоры с руководством «Барселоны». Ожидается, что каталонский клуб может сыграть в Хайфе либо с мадридским «Атлетико», либо с командой звезд израильского футбола. В компании отметили, что «во избежание политических инсинуаций это не будет матч со сборной Израиля».