«Ливерпуль» рвет всех. Впереди два «Челси», «Ман Сити» и «Наполи»: они выдержат?

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ЛУЧШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ В ЕВРОПЕ

Сентябрь подходит к концу, а в Европе только четыре клуба из топ-лиг имеют стопроцентный показатель побед в национальных чемпионатах. Но «Ливерпуль» все-таки отличается от «Баварии», «Ювентуса» и «ПСЖ». Команда Юргена Клоппа вообще не проигрывала в этом сезоне, тогда как остальные уступали хотя бы по разу, но в Лиге чемпионов или Международном кубке чемпионов.

Если отбросить товарняки, где «Ливерпуль» разобрался с «Наполи» (5:0) и «Торино» (3:1), у команды был довольно сложный календарь в АПЛ. «Вест Хэм», «Кристал Пэлас», «Брайтон», «Лестер», «Саутгемптон» — думаете, фигня? В прошлом сезоне «Ливерпуль» постоянно испытывал проблемы с середняками, а сейчас раздавил не только их (12 забитых, 1 пропущенный), но и дернул «Тоттенхэм» (2:1). Так круто «Ливерпуль» не стартовал никогда за 126 лет существования. А после победы над «шпорами» на «Уэмбли» под раздачу попал «ПСЖ» (3:2). В чем секрет?

Если вы помните, атака команды приобрела убийственность после ухода Фелипе Коутинью в «Барселону», а у своих ворот стало спокойней благодаря покупке Вирджила ванн Дейка у «Саутгемптона». Ключевые переходы состоялись зимой, о могуществе команды заговорили как раз во второй части сезона.

«ЛИВЕРПУЛЬ» ИГРАЕТ ПО-СТАРОМУ

С прошлого сезона футбол Клоппа практически не изменился. Много завязано на кадрах. Важные изменения произошли в воротах (Алиссон вместо Лориса Кариуса) и средней линии (пришли Джердан Шакири, Наби Кейта, Фабиньо — скинули Джана и балласт). Кроме того, наконец-то устаканилась оборона: на краях всегда играют Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон, а в центре — ван Дейк и Джо Гомес.

Клоппу было важно получать монолитную команду. Прошлогодний образ трансформера (неразбериха в обороне и опорной зоне) мешала построить команду, выходящую из обороны в атаку быстрее всех на планете. Нерушимость атакующего трио (Мане — Салах — Фирмино) позволила Юргену проапгрейдить игру в середине. Отныне Джордану Хендерсону нет места в основе, полузащита стала объемнее и быстрее, место рядом с Вейналдумом занимает Кейта или Шакири.

На данный момент Юрген Клопп задействовал всего 16 футболистов, однако у ротации наконец-то появился порядок. В прошлом сезоне немец использовал 27 игроков, часто бывало, что футболисты выходили на неудобные или плохо знакомые для себя позиции. Теперь полузащита ротируется наиболее системно. Например, Кейта и Шакири сыграли вместе только раз, Хендерсон постоянно меняет Милнера, а Вейналдум начинал все матчи в основе.

Продуманная ротация позволила Клоппу проводить матчи в непрерывно (почти) высоком темпе. Юрген применяет несколько типов замен в зависимости от соперника.

Против медлительных команд, сидящих у своих ворот, чаще подходят Шакири и Кейта. Против атакующих оппонентов на последних минутах в обороне необходим Матип, а в нападении — Старридж. Ни в один из типов не вписывает Хендерсон. Он почти всегда появляется на поле по ходу матча и помогает команде так, как нужно ей в данный момент. Универсализм Джордана сделал его ключевым футболистом замены, а низкая скорость перемещения посадила на лавку.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

В ближайшие две недели «Ливерпуль» ждет настоящий ад. 26 сентября команда дома сыграет с «Челси» в Кубке лиги, через три дня приедет к лондонцам на «Стэмфорд Бридж», 3 октября встретится с «Наполи» на его поле, а 7-го числа примет у себя «Манчестер Сити». Чем не ранний, оттого неофициальный boxing day?

Можно не сомневаться, Клопп засыпает и просыпается с одной мыслью: как бы никто не сломался, как бы ничего не рухнуло. Прошлогодние травмы (главная — кресты у Алекса Окслейд-Чемберлена) помешали создать ту самую систему, при которой «Ливерпуль» рвет всех и каждого без оценки класса и возможностей соперника. На данный момент у «Ливерпуля» Клоппа только одно слабое место: безальтернативность средней линии. Без замен полузащита не способна сменить акценты и заиграть по-новому, почти все игроки (кроме Хендерсона и может быть Вейналдума) заточены под конкретную игру, стиль, соперника.

Без травм пройти сезон невозможно. Особенно с тем количеством матчей, что есть у «Ливерпуля». Особенно на той скорости, на которой привык играть «Ливерпуль». Когда кто-то сломается, смотреть на работу Юргена Клоппа станет еще интереснее. Дополнительные сложности и пути решения проблем — это то, что помогает команде прогрессировать. А состав это позволяет. Выдержат ли?