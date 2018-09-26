Удачная замена принесла «Кызыл-Жар СК» победу над «Шахтером» на последних минутах

Игра проходила сегодня, 26 сентября, в Петропавловске и завершилась со счетом 2:1.

Все голы в матче были забиты во втором тайме. На 52-й минуте гамбийский нападающий Момоду Сиссей вывел «Кызыл-Жар СК» вперед, но «Шахтер» на 76-й ответил голом полузащитника молодежной сборной Казахстана Геворга Наджаряна. Победу же петропавловцы вырвали в концовке — на 90-й минуте решающий гол забил вышедший на замену хавбек Ельмар Набиев.

С 27 очками «Кызыл-Жар СК» занимает десятое место, а «Шахтер» с 24 баллами идет на 11-м месте.