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14:12 (мск), источник: Vesti.kz

Удачная замена принесла «Кызыл-Жар СК» победу над «Шахтером» на последних минутах

Футболисты «Кызыл-Жар СК» победили карагандинский «Шахтер» в домашнем матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 26 сентября, в Петропавловске и завершилась со счетом 2:1.

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Все голы в матче были забиты во втором тайме. На 52-й минуте гамбийский нападающий Момоду Сиссей вывел «Кызыл-Жар СК» вперед, но «Шахтер» на 76-й ответил голом полузащитника молодежной сборной Казахстана Геворга Наджаряна. Победу же петропавловцы вырвали в концовке — на 90-й минуте решающий гол забил вышедший на замену хавбек Ельмар Набиев.

С 27 очками «Кызыл-Жар СК» занимает десятое место, а «Шахтер» с 24 баллами идет на 11-м месте.

Напомним, что из КПЛ вылетают 11-я и 12-я команды, а клуб, финишировавший десятым, будет играть в стыковом матче с бронзовым призером первой лиги.

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Удачная замена принесла "Кызыл-Жар СК" победу над "Шахтером" на последних минутах
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