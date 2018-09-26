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14:26 (мск), источник: Sports.kz

Лидер «Шахтера» травмирован

Как стало известно Sports.kz, ведущий игрок карагандинского «Шахтера» Дамир Кояшевич в настоящее время травмирован, из-за чего пропустил уже второй подряд матч горняков.

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Об этом рассказал сам футболист:

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— У меня травма. Думаю, через 5 дней вернусь на поле. Ничего страшного — растяжение мышц колена, связки в порядке. Я уже отдохнул 10 дней, еще 5 дней — и буду с командой, буду играть. Все нормально. Когда дома играли с «Атырау», на последних минутах неудачно упал. Поэтому и получил травму. Но уже все нормально — начинаю тренироваться.

31-летний атакующий полузащитник из Черногории Дамир Кояшевич провел за «Шахтер» в турнире КПЛ-2018 21 поединок, в которых забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу. Является лучшим бомбардиром карагандинцев в этом сезоне.

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