«Он в плохой форме и ничего не привнес в игру “Монако”». Французские журналисты — о Головине

Источник: Sport24

Во вторник Александр Головин дебютировал в стартовом составе «Монако». Правда, монегаски все равно проиграли «Анже» (0:1). В пятничном — тоже домашнем — матче с «Нимом» Головин вышел на замену и отыграл около 20 минут, но тоже не помог команде выиграть. Пока у Александра ни одного результативного действия. «Монако» идет на 16-м месте, до зоны вылета — одно очко.

По просьбе Sport24 французские журналисты и блогеры, которые следят за игрой «Монако», прокомментировали игру Головина.

Матье Фор

Nice-Matin, обозреватель матчей «Монако»

— Головин почти ничего не привнес в игру монегасков. Александр находится в плохой физической форме. Он все еще не успевает за темпом игры, поэтому не показал ничего выдающегося в последних двух играх.

Вся команда — не в лучших кондициях. Футболисты «Монако» не смогли поступательно оказывать давление на защитную линию «Анже». Но здесь есть еще один важный момент. Видели состояние поля в последних матчах? Ужасный газон, просто катастрофа для нашего чемпионата.

У Головина есть определенный набор качеств. Возможно, Александр добавит мощи в игре «Монако», когда придет в форму и когда вся команда начнет прибавлять. Но на сегодняшний день с приходом Головина ничего не изменилось.

Впрочем, еще рано судить о вкладе Александра. Он только недавно восстановился от травмы, не так давно перешел в новый клуб, переехал в новую для себя страну, где разговаривают на другом языке. Российские футболисты редко переходят в зарубежные клубы. Поэтому Головину нужно время.

Дамьен Луи

Болельщик «Монако» с 1997 года, вел сайт о команде Planete-asm. fr

— «Монако» показывает ужасную игру. Головин — единственная звезда на фоне остальных, игроков. Сейчас они совсем никакие. Александр единственный пытался маневрировать, старался изменить ход игры. Конечно, он часто ошибался в передачах, но могу сказать с полной уверенностью: Головин был лучшим в этой игре.

В команде собраны одни молодые футболисты, и это очень тревожит. На поле необходим сильный игрок — лидер, который может повести команду за собой. Но, к сожалению, сейчас такого человека в составе «Монако» нет.

Надеюсь, что Александр сможет стать таким игроком. Нам действительно очень не хватает лидера на поле. Думаю, у Александра есть для этого все необходимые качества.

Футбол Франция 2018/2019 Тур 7, 25.09.2018, 20:00 Монако 0 Анже 1

Жереми Вассер

Sport24.com (Le Figaro), обозреватель матчей «Монако»

— Для первого полного матча Головин был достаточно интересен. Он отыграл на высоком уровне, боролся на протяжении всех 90 минут. В игре с «Анже» Головин пытался брать на себя инициативу, но в связи с неуклюжестью его партнеров и отсутствием у них движения Александр выглядел беспомощным.

«Монако» нуждался в таком футболисте. Александр может стать лидером монегасков, учитывая его качества. Уже сейчас понятно, что он один из самых техничных футболистов в составе команды. Его видение игры и качество передач, безусловно, позволят «Монако» улучшить игру.

В скором времени Головин может стать безоговорочным игроком основы. Но также многое зависит от партнеров по команде. Большинство из них — молодые и неопытные футболисты.

В этом сезоне «Монако» будет сложно бороться за высокие места в чемпионате. Леонардо Жардиму придется сильно постараться, чтобы выжить максимум из нынешнего состава.