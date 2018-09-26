«Кайрат» победил в матче с незасчитанным голом «Кайсара» и удалением Ахметова
Футболисты «Кайсара» уступили алматинскому «Кайрату» в домашнем матче 25-го тура казахстанской
Футболисты «Кайсара» уступили алматинскому «Кайрату» в домашнем матче 25-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 26 сентября, на запасном поле стадиона имени Гани Муратбаева в Кызылорде и завершилась со счетом 1:2.
У «Кайрата» на 24-й минуте отличился украинский нападающий Адеринсола Эсеола, а на 35-й — хорватский хавбек Иво Иличевич. Хозяева имели шанс быстро отыграться, но главный судья Денис Тевяшов не засчитал мяч хорватского защитника «Кайсара» Ивана Графа на 27-й минуте
Во втором тайме «Кайсар»
При этом «Кайрат» доигрывал матч в меньшинстве — на 77-й минуте вторую желтую карточку за девять минут получил защитник Елдос Ахметов.
Отметим, что до этого матча «Кайрат» потерпел два подряд поражения, а у «Кайсара» была беспроигрышная серия из четырех игр (по две победы и ничьи).
С 57 очком «Кайрат» идет на втором месте и на четыре очка отстает от лидирующей «Астаны», которая свой матч 25-го тура против «Атырау» начнет в 18:30. Седьмую строчку с 32 очками занимает «Кайсар».