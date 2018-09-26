Промес в «Севилье» уже месяц. Пока ни одного гола и один матч в основе

Источник: AP 2018

Дебют Квинси Промеса в «Севилье» пришёлся на дерби c «Бетисом». Самый дорогой футболист в истории клуба вышел на замену на 87-й минуте, сыграл в подкате и выиграл пару единоборств, но спасти игру не помог — хотя арбитр Хиль Мансано добавил ко второму тайму восемь минут.

С тех пор он ещё дважды выходил на замену в чемпионате Испании: 21 минута с «Хетафе» и 27 минут с «Леванте». И провёл полный матч со «Стандардом» в Лиге Европы. Там он трижды выводил партнёров на удар (Бен-Йеддер должен был реализовать выход один на один) и мог забивать сам после прорыва в штрафную. Не повезло, поэтому у Промеса до сих пор нет ни одного результативного действия в новой команде. Да и через три дня после неплохой игры в ЛЕ он снова остался в запасе. Так почему он мало играет?

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В севильской прессе перед матчем с «Хетафе» его появления на поле ждали с первых минут. Журналист местной газеты El Desmarque Габриэль Галан писал, что Промес заменит в старте Франко Васкеса. По его мнению, в долгосрочных планах тренера «Севильи» Пабло Мачина — сделать связку из голландца с Андре Сильвой. Но вместо этого в старте вышел Нолито, а в перерыве его заменил Васкес.

Ключ к пониманию ситуации можно найти в словах тренера «Севильи» Пабло Мачина. «Хорошие игроки всегда пригодятся. Если готовы жертвовать собой ради команды. Если они работают на команду, а не на себя — они мне подходят», — сказал Мачин за два дня до трансфера Промеса, комментируя интерес «Севильи» к голландцу и форварду «Жироны» Порту.

Мачин — нетипичный испанский тренер. Три года назад он эпатировал Сегунду игрой в пять защитников, потом в Примере использовал против Месси персональщика, за счёт организованной обороны обыграл «Реал» и дважды отобрал очки у «Атлетико». Его «Жирона» стала шестой с конца по владению мячом, зато второй (после «Реала») по голам, забитым после стандартов. Итоговое 10-е место — фантастический успех по меркам команды — было достигнуто благодаря выстроенной игре без мяча.

«Севилья» после нескольких лет творческого беспорядка позвала тренера, который расставит всё на свои места. Поэтому, когда Мачин говорит, что ему подойдёт футболист, который «играет на команду, а не на себя», это не ритуальные слова, а буквальное описание принципов его работы.

Техника, скорость, дриблинг и другие качества Промеса ещё в «Спартаке» не всегда перевешивали его индивидуализм. Для его нового тренера это имеет большое значение. Чтобы измениться, голландцу нужно время. В то же время и Мачин не станет отказываться от игрока, который может принести очки в одиночку. Так что описанное противоречие точно не перечёркивает перспективы Промеса в «Севилье». Оно объясняет медленную адаптацию.

Ещё одна причина, по которой его долго подводят к основе, — тактическая. В начале сезона Мачин тасует схемы, приспосабливаясь к большой обойме (в пяти турах Примеры он использовал 21 игрока). И если он начинал с одним центрфорвардом и двумя игроками в оттяжке — это подходящая для Промеса ситуация, — то в последнем матчах всё изменилось. Бен-Йеддер в отличной форме, и тренер попробовал его в паре с Андре Силвой. Итог — гол Силвы и хет-трик Бен-Йеддера. В расстановке 3−5−2 Квинси не может играть на любимой позиции. Он вышел на замену, и «Севилья» перестроилась на игру в три форварда. Солидная группа атаки с Васкесом, Сарабией, Нолито, Хесусом Навасом (не считая центральных нападающих и самого Квинси) даёт тренеру возможность варьировать тактику под соперника. Удобно для команды, но не для Промеса.

Чтобы получить мнение изнутри, мы связались с журналистом испанской газеты Marca Хуаном Кастро. Он также полагает, что для нынешней незначительной роли Промеса в команде хватает объективных причин. А заодно ответил на другой важный вопрос: насколько в Испании следят за бывшей звездой чемпионата России? Является ли его медленный старт поводом для обсуждения среди болельщиков?

«В Испании Промес не слишком известен. Это не тот игрок, который привлекает всеобщее внимание. Болельщиков «Севильи» интересует, почему он так мало играет, учитывая, что он дорого стоил. Насколько я знаю, его обсуждают именно в этом контексте: за него отдали столько денег, так почему он в запасе?

Но его адаптация — это нормально. Футболист попал в другую страну. Новая команда, новый язык, новая среда. К тому же на его позиции в «Севилье» уже есть Нолито. Опытный игрок, пусть он сейчас и не в форме.

Что касается последней расстановки «Севильи», Бен-Йеддер в паре с Силвой — это возможная опция в атаке, но я не думаю, что Мачин будет играть так часто. Скорее, будет один форвард, которого поддерживают с флангов. Если Промес будет больше вскрывать защиту и вести мяч, станет играть чаще".

Сегодня вечером «Севилья» сыграет против «Реала». Тот случай, когда Промесу хватит одного удачного индивидуального действия в атаке, даже независимо от общего уровня взаимодействия с командой, чтобы в Испании о нём узнали. Судя по последним играм, голландец может рассчитывать как минимум на выход на замену.